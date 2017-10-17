КНДР заявила об угрозе начала ядерной войны "в любой момент"

Между тем эксперт уверен, что КНДР не блефует, говоря о своих ракетах.

Ядерная война на Корейском полуострове может начаться «в любой момент», заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании комитета по разоружению Генассамблеи ООН, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post.

Рён заявил, что КНДР является «единственной страной в мире», которая находится «под прямой ядерной угрозой», исходящей от США с 1970-х годов.

«Ситуация на Корейском полуострове приблизилась к точке невозврата, и ядерная война может начаться в любой момент», — предупредил он.

По словам Рёна, поэтому Пхеньян имеет ужшкммт право обладать ядерным оружием для самообороны. Он отметил, что «вся территория США» находится «в зоне досягаемости [ядерных сил КНДР]», и если американцы «осмелятся вторгнуться на нашу священную территорию хотя бы на дюйм, они не избегут нашего сурового наказа​ния в любой части земного шара».

Он отметил, что США разместили ядерное оружие в Южной Корее в 1957 году и на протяжении последних 40 лет проводят крупномасштабные военные учения с применением стратегических вооружений. В марте и апреле этого года, напомнил дипломат, в маневрах приняли участие более 300 тыс. военнослужащих, которые отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР, добавляет ТАСС.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в последние месяцы, особенно после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные. Совет Безопасности ООН принял две резолюции, ужесточающие режим международных санкций в отношении Пхеньяна.

Президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов считает, что Дональд Трамп неслучайно постоянно подогревает интерес к проблеме северокорейского ядерного оружия.

"С моей точки зрения, у Трампа единственным козырем, который остался в его колоде после того, как у него выбили практически все его внутриполитические начинания и, по сути, торпедировали их, является некий успех во внешней политике. И тут у него достаточно сложный выбор, и все варианты этого выбора один хуже другого: ничего не получается с Украиной, не столь радужно идут события в Сирии и Ираке, ничего не получается с Ираном. Так что остается вот такая возможная "маленькая победа" над Северной Кореей. Вот Трамп и подогревает постоянно интерес к этому конфликту, для него это единственная возможность получить некие политические дивиденды", – сказал Алексей Анпилогов в эфире радио Sputnik. Его цитирует РИА Новости.

По его мнению, несмотря на жесткие заявления как со стороны Вашингтона, так и со стороны Пхеньяна, говорить о возможности ядерной войны преждевременно.