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В столице Сомали произошел теракт: погибли 276 человек

Опубликовано 16.10.17 09:28 В столице Сомали произошел теракт: погибли 276 человек

При взрыве в столице Сомали было повреждено посольство Катара. Турция готова принять пострадавших на лечение.

Число жертв теракта в сомалийской столице Могадишо возросло до 276 человек, сообщил в своем аккаунте в Twitter министр информации Абдирахман Осман. Он также отметил, что в результате нападения террористической группировки Аш-Шабаб пострадало около 300 человек, пишут "Ведомости".

14 октября на одной из оживленных улиц города взорвался грузовой автомобиль, начиненный взрывчаткой. По предварительным данным, целью террористов мог быть отель Safari.

В стране объявлен трехдневный траур по погибшим, их национальная ужшкммт принадлежность не раскрывается. Власти не исключают, что число жертв может возрасти, сообщает "Интерфакс".

Полиция возлагает ответственность за взрыв на близкую к запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ местную группировку "Аш-Шабаб".

Турецкая сторона также заявила о готовности принять на лечение пострадавших после взрыва на одной из оживленных улиц Могадишо.

Здание посольства Катара в Могадишо получило серьезные повреждения, поверенный в делах страны ранен при взрыве в столице Сомали в субботу вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на катарское внешнеполитическое ведомство.

Директор управления по информации в МИД Катара посол Ахмед бин Саид Аль Румаихи заявил, что здание посольства Катара в столице Сомали, Могадишо, получило серьезные повреждения при взрыве начиненного взрывчаткой автомобиля около здания посольства в субботу вечером.
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