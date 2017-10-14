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Курс доллара на сегодня, 14 октября 2017: эксперты дали прогноз на курс рубля до конца 2017 года

Опубликовано 14.10.17 00:35 Курс доллара на сегодня, 14 октября 2017: эксперты дали прогноз на курс рубля до конца 2017 года

Курс валют на сегодня, 14 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 14 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс евро к рублю на выходные и понедельник снизился на 30,46 копеек по сравнению с показателем пятницы и составил 68,14 рубля. Курс доллара на 14 октября 2017 был понижен на 6,73 копеек - до 57,61 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на выходные и понедельник опустилась по сравнению с показателем на пятницу на 17,41 копеек, составив 62,35 руб.

Прогноз курса доллара на конец 2017 года в России: мнение ужшкммт экспертов

Согласно прогнозу экономистов, опрошенных газетой "Известия", впервые за свою историю рубль может закончить год на том же уровне котировки, что и начал. 

15 российских и зарубежных финансовых организаций сошлись во мнении, что для российской валюты этот год закончится удачно: курс рубля до конца года останется в среднем у отметки 58 рублей за доллар.

Аналитики отмечают, что сохранить устойчивость рублю помогает стабильный спрос инвесторов, в том числе и зарубежных, на облигации федерального займа Министерства финансов.

"Российская валюта в последние месяцы демонстрирует устойчивость, избавляясь от жесткой привязки к динамике нефти", - рассказал изданию глава дирекции финансовых рынков УБРиР Владимир Зотов.

В свою очередь, инфляция после пика в 12,9% в 2015 году снизилась до 5,4% в 2016-м, а по итогам этого года эксперты ожидают дальнейшего ее снижения - до рекордных 3,4%. Ключевая ставка ЦБ РФ при этом, как ожидается опустится еще на 0,5% - до 8% - уровня ноября 2014 года. По мнению экспертов, это должно повлечь рост спроса на кредиты и всплеск потребительской активности.
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