Телеканалы отказались транслировать уже оплаченную рекламу «Матильды»

Российские телеканалы, в том числе Первый, НТВ и «Россия 1», отказались размещать рекламу «Матильды».

Российские телеканалы расторгли контракт на показ рекламного ролика фильма «Матильда» и вернули деньги компании-прокатчику «Каропрокат». Причины отказа названы не были, рассказал «Русской службе Би-би-си» режиссер картины Алексей Учитель.

Учитель отказался называть конкретные телеканалы. Когда корреспондент спросил про Первый канал, Россию 1 и НТВ, он ответил: "Да, и эти тоже".

Знакомый со сделкой собеседник издания рассказал, что основной массив рекламы планировалось разместить на "Первом канале" и "Пятнице".

По какой причине рекламная ужшкммт кампания была отменена, Учитель не знает. На телевидении планировалось транслировать специально подготовленный 15-секундный ролик. В нем не содержалось фрагмента с обнаженной грудью, который был показан в официальном трейлере фильма и на который обращали внимание активисты, выступающие против показа "Матильды".

По словам Учителя, прокатчик заплатил телеканалам деньги за рекламу фильма, но затем телеканалы изменили свое решение и вернули уже уплаченную сумму.