 
TOP 10

1 СМИ: родственникам "голой россиянки" выставят $20 тысяч за транспортировку ее тела

2 Виторган грубо ответил Чичваркину на слова о Собчак

3 Захарова прокомментировала заявления СМИ о "влиянии" РФ на США через игру Pokemon Go

4 Эксперты: в ближайшие дни запустят процесс по ослаблению рубля

5 В Сети появилось видео караоке-шоу с Беннингтоном, снятое незадолго до его гибели

6 Телеканалы отказались транслировать уже оплаченную рекламу «Матильды»

7 Вайнштейна пролечат от сексзависимости, а Кейт Бекинсейл рассказала о его домогательствах

8 Астероид 2012 ТС4 пролетел мимо Земли: ученые сняли ВИДЕО

9 СМИ: тюменские сотрудники ФСБ причастны к серии убийств бизнесменов

10 Брат тюменского замгубернатора застрелил подругу и приказал работникам расчленить тело

Новости наших партнеров

Телеканалы отказались транслировать уже оплаченную рекламу «Матильды»

Опубликовано 13.10.17 09:45 Телеканалы отказались транслировать уже оплаченную рекламу «Матильды»

Российские телеканалы, в том числе Первый, НТВ и «Россия 1», отказались размещать рекламу «Матильды».

Российские телеканалы расторгли контракт на показ рекламного ролика фильма «Матильда» и вернули деньги компании-прокатчику «Каропрокат». Причины отказа названы не были, рассказал «Русской службе Би-би-си» режиссер картины Алексей Учитель.

Учитель отказался называть конкретные телеканалы. Когда корреспондент спросил про Первый канал, Россию 1 и НТВ, он ответил: "Да, и эти тоже".

Знакомый со сделкой собеседник издания рассказал, что основной массив рекламы планировалось разместить на "Первом канале" и "Пятнице".

По какой причине рекламная ужшкммт кампания была отменена, Учитель не знает. На телевидении планировалось транслировать специально подготовленный 15-секундный ролик. В нем не содержалось фрагмента с обнаженной грудью, который был показан в официальном трейлере фильма и на который обращали внимание активисты, выступающие против показа "Матильды".

По словам Учителя, прокатчик заплатил телеканалам деньги за рекламу фильма, но затем телеканалы изменили свое решение и вернули уже уплаченную сумму.
Другие материалы по этой теме

Патриарх Кирилл впервые прокомментировал "Матильду"

Крымский прокурор остался без работы и гражданства из-за "Матильды"

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга