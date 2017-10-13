Курс доллара на сегодня, 13 октября 2017: процесс по ослаблению рубля запустят в ближайшие дни - эксперты

Курс валют на сегодня, 13 октября 2017: ЦБ РФ опустил курс доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 13 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 13 октября 2017 составляет 57,68 руб., курс евро на сегодня равен 68,44 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 13 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на отметках 56,39 руб. при покупке и 59,51 руб. при продаже банком, курс евро на 13 октября 2017 равен 67,05 руб. и 70,55 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Глава департамента Private Solutions Singapore Castle Family office Станислав Вернер отмечает, что рубль ужшкммт уже месяц находится в коридоре 57,3-58,3 рубля против американского доллара. Немного лучше, по его мнению, складывается ситуация с евро, где диапазон в один рубль почти вдвое меньше. Однако возможно, что сегодня рынок получит импульс, который нарушит сложившееся равновесие и приведет к новому витку продаж рубля.

"В этом случае в пятницу мы увидим первый аккорд в этом движении с ростом доллара до 58 рублей и выше, а евро до 68,7 рубля, а в течение следующей недели еще и "прибавку" в 50 копеек - рубль", - цитирует специалиста "Российская Газета". Он отметил, что в качестве такого поворотного момента может выступить отчет по динамике потребительских цен в США.

При этом вероятность повышения ставки ФРС специалисты оценивают в 88%.

"До недавних пор у рубля был против этого иммунитет. Однако в настоящий момент он, по сути, исчерпан - неожиданное снижение инфляции в России до 3 процентов уже привело к ожиданию очередного агрессивного снижения ключевой ставки на следующем заседании 27 октября, что фактически делает уязвимым положение национальной валюты, поскольку в облигациях этот сценарий уже "в цене"", - сказал Вернер, отметив, что ситуация на рынке энергоносителей также заставляет скептически оценивать потенциал рубля.

"С учетом того, что сальдо по текущему счету платежного баланса около нуля, а капитальные потоки могут обратиться вспять, это обстоятельство может привести к скачку ослабления национальной валюты. А начало этого процесса может быть запущено в ближайшие дни", - пояснил он.