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Израильская разведка обвинила Россию в том, что она превратила антивирус "Касперского" в орудие шпионажа

Опубликовано 12.10.17 13:03 Израильская разведка обвинила Россию в том, что она превратила антивирус "Касперского" в орудие шпионажа

Россия использовала софт «Лаборатории Касперского» для шпионажа за компьютерами по всему миру, уверены израильские эксперты.

Российские власти изменили антивирус «Лаборатории Касперского» для использования его в целях шпионажа, и могли сделать это только с ведома разработчика, пишет "Росбалт" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

К таким выводам пришли сотрудники израильской разведки, которые следили за российскими хакерами и обнаружили, что те используют антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского», которое также используется 400 млн человек во всем мире, включая компании США.

В частности, шпионская часть антивируса ужшкммт якобы ведет поиск по метке «Совершенно секретно» (Top Secret), которая в США ставится на документы, не подлежащие разглашению. Еще одной ее целью становятся американские программы с кодом секретности.

Программы тайно сканировали компьютеры по всему миру, их целью было обнаружение секретных документов федеральных ведомств США, приводит содержание материала издания RT. Пока американским экспертам не удалось установить, как много компьютеров правительства пострадали от воздействия антивируса и пропала ли какая-нибудь информация из-за установленного ПО «Лаборатории Касперского».
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