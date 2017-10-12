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Украинский журналист закатил скандал на борту самолета из-за отказа говорить с ним на "мове"

Опубликовано 12.10.17 09:40 Украинский журналист закатил скандал на борту самолета из-за отказа говорить с ним на "мове"

Украинский журналист устроил скандал во время полета на самолете авиакомпании Wizz Air.

Журналист из Киева Роман Скрыпин, летевший рейсом Гамбург — Киев, устроил скандал на борту самолета венгерской авиакомпании Wizz Air, когда стюардесса отказалась обслуживать его на украинском языке. На своей странице в Facebook он написал, что обматериал сотрудницу авиакомпании, а она вызвала полицию.

«Компания Wizz Air, вы там вменяемые? Я летел из Гамбурга в Киев рейсом W6 7318. Стюардесса отказалась обслуживать меня на украинском. Галя зовут, если не ошибаюсь. Полицию она вызвала, но это ужшкммт другая история. Летайте в сраку», — написал журналист.

Позже, в другом посте, он уточнил, что в отношении него составили протокол. Комментаторы на это отметили, что требовать знания языка от иностранного перевозчика на его территории — «это уже перебор».

«Вообще-то украинское гражданство само по себе не обязывает к общению на украинском языке. В частности если ты работаешь в иностранной компании. Эта позиция напоминает вот это «мальчик, водочки мне налей, я домой еду», — ответили Скрыпину.

Позже Скрыпин написал в своем Facebook, что полиция задержала его на борту самолета в аэропорту «Жуляны». По его словам, при задержании ему заламывали руки. «Спасибо за вывих и отек», —написал журналист.

В компании Wizz Air опровергли информацию о том, что их сотрудница была украинкой. Девушка просто не знала украинского языка, пишет "Блокнот".

"Во время посадки одна из бортпроводниц Wizz Air, которая является гражданкой Чехии и не владеет украинским языком, обратилась к нему на английском – одном из международных языков, используемых на всех рейсах, - изложили свою версию в авиакомпании. - Поскольку бортпроводница не обратилась к данному пассажиру на украинском, он использовал нецензурную лексику и прибегнул к еще более агрессивному поведению, заняв одно из мест повышенной комфортности и отказавшись заплатить за него надлежащий дополнительный сбор".

Представители компании добавили, что Скрыпин не реагировал на призывы успокоиться, поэтому сразу после приземления его «встретили» правоохранительные органы.
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