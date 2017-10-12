В сирийской Ракке ликвидирована британка Салли Джонс по прозвищу Белая Вдова, которая воевала в рядах ИГИЛ.

В Сирии ликвидирована британка Салли Джонс по прозвищу Белая вдова, которая воевала на стороне террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ), сообщает "Звезда" со ссылкой на газету Times и источник в британском правительстве.

Отмечается, что она и ее сын погибли от удара американских военных, когда она пыталась с ребенком бежать из осажденной Ракки. О смерти Белой вдовы британскому правительству сообщили США.

Известно, что четыре года назад 45-летняя британка ужшкммт вышла замуж за мусульманина, приняла ислам и уехала вслед за ним в Сирию. Супруг Джонс Джунейд Хусейн был главным вербовщиком ИГ в странах Европы. Террорист, за которого она вышла замуж, был убит два года назад. Она обещала отмстить за его смерть и стать первой британкой-смертницей.

Он вела блог, призывала «резать горло христианам тупым ножом» и взрывать метро в Лондоне. Ее светловолосый сын по имени Джо фигурировал в качестве палача на видеозаписях казней пленных курдов, распространяемых террористами. Муж Салли Джонс Джунейд Хусейн был ликвидирован два года назад в результате удара беспилотника, напоминает НТВ.