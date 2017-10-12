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Курс доллара на сегодня, 12 октября 2017: доллар обвалился после заседания ФРС

Опубликовано 11.10.17 23:23 Курс доллара на сегодня, 12 октября 2017: доллар обвалился после заседания ФРС

Курс валют на сегодня, 12 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 12 октября 2017, ЦБ РФ

Официальный курс доллара США и евро по отношению к рублю, объявленный Банком России с 12 октября, составляют соответственно 57,9210 рубля и  68,5032 руб./EUR1.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Доллар в среду резко упал - до минимумов октября - на фоне итогов заседания ФРС. Индекс доллара к основным валютам снизился до 92,96, пара евро/доллар выросла до 1,1865 - максимального значения за две недели, сообщает Эксперт.Онлайн. Как отмечается, рынок ужшкммт отреагировал на озабоченность членов Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) по поводу снижения уровня инфляции. Участники заседания пришли к мнению о целесообразности повышения базовой процентной ставки, несмотря на то, что инфляция в США не достигла целевого показателя в 2%, следует из протокола заседания регулятора.

Одной из основных тем обсуждения на заседании стала инфляция в США как ключевой фактор в процессе принятия решения по ставке. Многие участники выразили обеспокоенность в связи с тем, что сохраняющиеся низкие темпы инфляции могут оказаться не временной тенденцией, а более устойчивым и долгосрочным явлением, что вызывает необходимость осторожного подхода к изменениям монетарной политики. Вместе с тем, некоторые члены комитета заявили, что неоправданно медленный темп повышения ставок может привести к повышению целевого уровня инфляции ФРС в среднесрочной перспективе.

Участники заседания также отметили ожидающееся снижение роста реального ВВП США в третьем квартале в результате сбоев в производстве и повышенных расходов из-за ураганов "Харви" и "Ирма". Однако уже в четвертом квартале члены комитета ожидают роста ВВП благодаря восстановлению производства. Учитывая снижение показателей инфляции и рост реального ВВП, члены ФРС несколько понизили ожидания относительно уровня безработицы в стране.

В итоге члены ФРС, в том числе председатель регулятора Джаннет Йеллен, приняли единогласное решение о сохранении текущей монетарной политики. Следующее собрание Федрезерва запланировано на 31 октября - 1 ноября.
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