Макс Фадеев призвал к бойкоту Первого канала

На выражение этих мыслей Фадеева подтолкнул совместный отбор Первого канала и Одноклассников участников для записи нового шоу «Новогоднего огонька».

Максим Фадеев на своей странице в Instagram призвал к бойкоту Первого канала. Он обосновал это тем, что последний запустил голосовании, в котором пользователям сети предложили выбрать участников новогоднего телешоу.

"Вздрогнул, когда увидел сегодня новости про то, что Первый канал совместно с Одноклассниками запустил голосование за возможных участников "Новогоднего огонька". В начале года вся эта волна началась с моего ужшкммт поста в инстаграме и вызвала вашу мощную поддержку. Так вот, в свою очередь, хочу сразу оборвать восторженную истерику и пояснить, как они "прислушались". Сходу возникают вопросы: 1) Кто составлял список именно этих артистов? Настолько непохожих друг на друга. Как, к примеру, Юлианна Караулова и Каспийский Груз? Или Miyagi & Эндшпиль и Юра Шатунов. Неужели Аксюта и, конечно же, забронзовевший Эрнст не понимают, что ни Мияги, ни Грибы никогда не придут в эфир "Новогоднего огонька", чтобы их обмотали дождиком или надели на них костюм Чебурашки или панды. И заставили танцевать в дуэте с Юрой Шатуновым, напевая песню "Happy New Year" или "Замыкая круг" в компании Митяева. Возвращаясь к первому вопросу. Являет ли этот список собой объективную картину популярной музыки за прошедший год? Или нас решили просто обмануть, добавив в традиционный огоньковый пул немножко андеграунда?)", - пишет Фадеев.

Публикация от MAXIM FADEEV (@fadeevmaxim) Окт 11 2017 в 5:13 PDT

Продюсер подчеркнул, что его артисты, хотя и попали в список претендентов, но никогда не окажутся на Первом канале, так как их запретил лично Константин Эрнст. Более того Фадеев сомневается, что все артисты из этого списка на самом деле могут попасть в эфир.

2) Сколько артистов из этого списка реально попадут в эфир? Сразу хочу сказать о двух моих артистах, представленных в этом списке - SEREBRO @serebro_officia и Наргиз @nargizzakirova_official. Каким образом (если они попали в это голосование) будет звучать моя музыка на Первом канале, если личным решением господина Эрнста она была запрещена? Сразу понятно, что это попытка привлечь внимание. Ведь, наверняка, вы могли заметить полное отсутствие артистов MALFA в эфире Первого канала. Я отношу своих артистов к той категории людей, которые тоже заслуживают уважения и мы, конечно же, даже в случае попадания в топ голосования, не будем участвовать в съемках. Потому что нас опять нарядят в клоунов и заставят петь дуэтом с ведущим Контрольной закупки. Уже сейчас, наблюдая за первыми результатами голосования, я вижу, что Наргиз в тройке лидеров. Мы уважаем и ценим ваше внимание и любовь к артисту. Но я хочу попросить каждого из вас поддержать нас и не голосовать, чтобы не выставлять вашего любимого артиста клоуном. ", - возмутился Фадеев.

Напомним, в "Одноклассниках" уже началось голосование за российских музыкантов, которые впоследствии станут участниками новогоднего эфира на Первом канале. При этом в число кандидатов вошли группы "Грибы" и "Время и Стекло", а также рэперы Jan Khalib и Мот.