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Джоли и Пэлтроу заявили о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Вайнштейна

Опубликовано 10.10.17 22:57 Джоли и Пэлтроу заявили о сексуальных домогательствах со стороны продюсера Вайнштейна

Харви Вайнштейн был вынужден временно покинуть пост гендиректора Miramax Films.

Знаменитые голливудские актрисы Гвинет Пэлтроу и Анджелина Джоли присоединились к обвинениям в сексуальных домогательствах со стороны одного из самых влиятельных голливудских продюсеров, сооснователя The Weinstein Company и кинокомпании Miramax Films Харви Вайнштейна, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на The New York Times.

Так, по словам Пэлтроу, неприятный инцидент со знаменитым продюсером произошел в 1996 году, когда ей было 22 года. Вайнштейн пригласил молодую актрису на роль к экранизации романа Джен Остин «Эмма». Перед началом съемок продюсер позвал Пэлтроу к себе в номер, где ужшкммт предложил ей сделать массаж.

«Я была ребенком, я подписала контракт, я оцепенела», — сказала Пэлтроу.

Анджелина Джоли также оказалась в центре внимания Вайнштейна, который пытался домогаться до актрисы в конце 1990-х годов. Джоли назвала подобное поведение неприемлемым в любой стране мира.

«У меня был очень плохой опыт с Харви Вайнштейном в молодости, в результате я предпочла никогда больше с ним не работать и предупреждала других об этом», — сказала Анджелина Джоли.

По данным издания, помимо Джоли и Пэлтроу Харви Вайнштейна в насилии сексуального характера публично обвинили итальянская актриса Азия Ардженто, а также певица и начинающая актриса Лусия Эванс.
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