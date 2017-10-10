Курс доллара на сегодня, 10 октября 2017: рубль сможет расслабиться до четверга - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 10 октября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня, 10 октября 2017.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 10 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 10 октября 2017 составляет 58,31 руб., курс евро на сегодня равен 68,38 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 10 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,79 руб. при покупке и 59,91 руб. при продаже банком, курс евро на 10 октября 2017 равен 66,70 руб. и 70,20 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Начальник аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов констатирует, что ужшкммт курс рубля сегодня сможет немного подняться вверх, окрепнуть с уровней, до которых он просел накануне. По словам эксперта, в целом российская валюта "может немного расслабиться" до "среды-четверга", так как в середине недели ожидается выход новых данных по нефти: ОПЕК опубликует ежемесячный отчет по нефтяному рынку в среду, а в четверг Международное энергетическое агентство представит свою оценку состояния спроса и предложения.

"На ситуацию на валютных рынках будут влиять новости из Турции, которая поссорилась с США, в результате чего произошла взаимная заморозка выдачи неиммиграционных виз. Что в результате ослабило лиру. И в итоге может сказаться на падении курсов валют развивающихся стран", - цитирует аналитика "Российская Газета".

При этом Суверов не ожидает сильного падения рубля к доллару в октябре: с одной стороны жесткая риторика ФРС может негативно сказаться на курсе, но информация Росстата о низкой инфляции и вероятность снижения ставки идет в противовес.

"А накануне ее снижения обычно идет рост спроса на рублевые активы. Что поддержит рубль", - добавил эксперт.