Фуркад: «Россия должна принять участие в Олимпийских играх»

Французский биатлонист также рассказал о конфликте между ним и Шипулиным.

Французский биатлонист Мартен Фуркад в интервью изданию Le Figaro заявил, что Россия имеет право участвовать в зимних Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.

«Имеет ли право Россия участвовать? Как страна, да, абсолютно. Это замечательная страна, где очень развиты зимние виды спорта и есть сильные и честные спортсмены. В то же время россияне, которые были замешаны в допинге в Сочи, как я считаю, не имеют права участвовать», — сказал Фуркад и добавил, что это касается всех спортсменов, кто нарушил ужшкммт антидопинговые правила, вне зависимости от национальности.

Он также подчеркнул, что у него нет личной неприязни к россиянину Антону Шипулину, а конфликт между ними исчерпан.

"Наш конфликт исчерпан, пусть это и изменило отношения между нами. Между нами точно нет неприязни. Я был расстроен из-за некоторых вещей, и показал это. Шипулину не понравилась моя позиция, и он тоже показал это на подиуме. Но вся эта история закончена. В том сезоне она стоила мне много энергии. Не хотел бы пережить подобное перед Олимпиадой", - сказал Фуркад.

Напомним, в декабре 2016-го Фуркад призвал Международный союз биатлонистов (IBU) наказать российских спортсменов, чья вина в употреблении допинга будет доказана. В ином случае он обещал призвать других биатлонистов к бойкоту этапа Кубка мира-2017 в Тюмени.