В ведомстве заявили, что им удалось установить всех участников причастной к убийству преступной группы.

Представители Генпрокуратуры Украины заявили, что им удалось установить всех участников преступной группы, причастных к убийству беглого российского депутата Дениса Вороненкова.

"Фактическим заказчиком убийства, по информации главного управления разведки министерства обороны Украины, подтвержденной следствием столичной прокуратуры, был подконтрольный ФСБ России криминальный авторитет Владимир Тюрин, бывший гражданский муж Марии Максаковой (вдовы Вороненкова - прим. ред.)", - сказал генпрокурор Украины Юрий Луценко. Его слова приводит "Интерфакс".

Он отметил, что Украина направит России запрос об экстрадиции Тюрина.

Ранее "Росбалт" называл Тюрина заказчиком убийства Вороненкова. По утверждению источника ужшкммт издания в правоохранительных органах, кроме помимо Тюрина заказчиком также выступал владелец одного из крымских банков, причем оба они, как отмечает издание, имели "тесные связи с криминальным миром" и российским спецслужбами.

Как писал TopNews, находившийся в федеральном розыске в России Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года.