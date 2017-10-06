Егор Клинаев: зрителей разочаровал сериал "Улица" с погибшим актером

После того, как Егор Клинаев погиб в ДТП, в эфир телеканала ТНТ вышел новый молодежный сериал с участием актера.

Егор Клинаев: сериал "Улица" разочаровал зрителей

На этой неделе в эфир телеканала ТНТ вышел новый сериал "Улица" с участием трагически погибшего молодого актера Егора Клинаева.

"В связи с трагической гибелью молодого талантливого актера Егора Клинаева, телеканал ТНТ выражает свои глубочайшие соболезнования близким, родным Егора. Это большая потеря для всех нас, и нет таких слов, которые могут выразить ее глубину", - выразили свою скорбь сотрудники канала.

Однако новый проект пришелся ужшкммт не по вкусу зрителям. Многие из них откровенно признались, что сериал им не понравился, а смотрят они его только ради памяти ушедшего актера.

"Сериал ни о чем, моментами улыбнуться можно, не больше! Смотрю только из за Егора", - призналась Екатерина Панина.

"Я думаю,Егор хотел бы чтобы те,кто его любили и любят увидели и оценили его труд и мастерство.И ни в койм случае не хотел бы,чтобы кинокартины убирали с проката.Он навсегда жив в своих работах и сердцах людей", - написала Татьяна Петрова.

"Это фиаско, братан", - отметил Влад Тарасов, намекая на популярный в последние дни мем.

"Опять этот примитивный салон красоты, как надоело их видеть в каждом сериале. И первая серия неинтересная", - возмущается Ната Ворошилова.

"Сериал ни о чем, скучно смотреть", - констатирует Станислав Зубков.

"Сериал...не зацепил...но смотреть можно...надеюсь следующая серия понравится больше. Ольга по началу мне казалось тоже не очень а вышло все иначе", - добавила Алена Левицкая.

"почему у "беременной" брюнетки типаж и говор один в один как у Маши из реальных пацанов? у сценаристов кризис персонажей что ли?)", - недоумевает Майкл Пупкин.

Егор Клинаев, "Улица", саундтрек Баста ВИДЕО