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Трамп не позвонит: СМИ узнали, как Путин отметит свой день рождения

Опубликовано 06.10.17 14:34 Трамп не позвонит: СМИ узнали, как Путин отметит свой день рождения

В Кремле рассказали о планах президента на субботу, 7 октября, когда Владимир Путин будет отмечать свое 65-летие.

Дмитрий Песков рассказал, что президент в свой день рождения проведет совещание и серию телефонных разговоров. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что завтра глава государства собирается провести «целую вереницу» телефонных разговоров — Путин будет получать поздравления, передает НТВ.

А в середине дня президента, которому 7 октября исполнится 65 лет, ждет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

«Безусловно, традиционно Путин празднует день рождения [...] с родными и близкими. Иногда он это делает со своими ужшкммт коллегами. Я могу сказать насчет завтрашнего дня лишь одно, что целая вереница телефонных разговоров запланирована. В середине дня у президента запланировано оперативное совещание с постоянными членами Совбеза», — цитирует Пескова РБК.

Он уточнил, что телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом на этот день не запланирован.

«Остальное будем сообщать», — резюмировал Песков.
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