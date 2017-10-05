Курс доллара на сегодня, 5 октября 2017: экономисты дали прогноз на доллар за 56 рублей

Курс валют на сегодня, 5 октября 2017: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 октября 2017 составляет 57,78 руб., курс евро на сегодня равен 67,93 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 5 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,39 руб. при покупке и 59,51 руб. при продаже банком, курс евро на 5 октября 2017 равен 66,46 руб. и 69,96 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Финансовый аналитик компании Gerchik&Co Виктор Макеев полагает, что ужшкммт российская национальная валюта сохраняет шансы достигнуть уровня в 56 рублей за доллар в ближайшей перспективе, но, по его словам, все еще сохраняются корреляционные взаимосвязи с нефтью, и они будут по-прежнему оказывать свое влияние.

"Силу рубля сегодня поддерживают два фундаментальных фактора. Это вышедшие данные по ВВП России, который прибавил 2,5 процента. И уровень инфляции - 3,3 процента, что является историческим рекордом за всю историю современной России при том, что цены на "черное золото" далеки от своих пиковых значений", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Он отметил, что технически текущая краткосрочная тенденция будет определяться диапазоном 57,5-58,5 рубля за доллар.

В свою очередь, евро может поддержать скорое разрешение испанско-каталонского конфликта, а в случае возобновления укрепления евро против доллара можно ожидать курса в диапазоне 68-69 рублей за единицу европейской валюты.