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Курс доллара на сегодня, 5 октября 2017: Минфин пообещал рублю 17 лет падения

Опубликовано 05.10.17 00:14 Курс доллара на сегодня, 5 октября 2017: Минфин пообещал рублю 17 лет падения

Курс валют на сегодня, 5 октября 2017: ЦБ РФ понизил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 5 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 5 октября 2017 опустился 15,5 копейки и составил 57,7832 рубля. Курс евро на сегодня потерял около 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем, опустившись до 67,9357 рубля.

Прогноз курса доллара в России: мнение эксперта

Министерство финансов РФ подготовило долгосрочный прогноз параметров федерального бюджета, в основу которого было заложено хроническое обесценение рубля.

Как пишет ТАСС со ссылкой на ужшкммт прогноз ведомства, падение рубля начнется в 2018 году и продолжится вплоть до 2035 года, при этом ведомство не указывает в документе причин, по которым будет происходить плавная, но неумолимая девальвация.

Согласно базовому сценарию, в 2018 году цены на нефть упадут на треть - с текущих рубежей до 40 долларов за баррель. Специалисты полагают, что в таких условиях рост российской экономики ускорится до 2,2-2,4% в год и сохранится в этом диапазоне до начала 30-х годов.

В описанных условиях рубль будет терять среднем 10% стоимости каждые 5 лет. Так, до 2020-го года средний курс американской валюты составит 64,2 рубля; в 2021-25 гг - 71,5 рубля, в 2025-30 гг - 77,1 рубля, а после 2031-го года достигнет 82,5 рубля.

По прогнозу Минфина, так называемая ползучая девальвация в номинальном выражении позволит увеличить доходы бюджета, ведь объем сырьевой валютной выручки будет конвертироваться в большую сумму рублевых налогов. В свою очередь, это позволит нарастить ежегодные нефтегазовые поступления на 3,4 триллиона рублей к 2035 году.
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