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СМИ: у Караченцова нашли неоперабельную опухоль

Опубликовано 04.10.17 20:15 СМИ: у Караченцова нашли неоперабельную опухоль

Врачи хирургического отделения НИИ Склифосовского заподозрили неладное после того, как Николай Караченцов поступил к ним в 10-х числах сентября с легочным кровотечением.

Супруга актера Николая Караченцова Людмила Поргина в интервью журналу StarHit рассказала, что у ее супруга диагностировали неоперабельную опухоль в левом легком.

Она пояснила, что в феврале Караченцов проходил обследование в Германии, но тогда врачам не удалось выявить новообразование.

"Нам сказали, что это просто воспаление. Но в сентябре в ходе планового обследования обнаружили опухоль. Она неоперабельная. Но мы надеемся на лучшее", — сказала жена артиста.

По ее словам, Караченцову ужшкммт провели биопсию ткани и отправили образец на исследование.

"Пока нет данных, что это образование злокачественное , — сообщила Поргина. — Ждём результатов".

Издания "Известия" пишет, что врачи хирургического отделения НИИ Склифосовского заподозрили неладное после того, как Николай Караченцов поступил к ним в 10-х числах сентября с легочным кровотечением.

Тогда супруга Караченцова заявила, что у популярного артиста «всё в порядке и он проходит плановое обследование. Эту версию поддержал и сын актера Андрей.

Напомним, в среду стало известно, что Николая Караченцова выписали из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Артист провел более двух недель в отделении нейрохирургии. По словам его сына, все это время он проходил плановое обследование.
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