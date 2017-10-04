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10 В Сети появилось первое в истории панорамное видео из открытого космоса

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В Сети появилось первое в истории панорамное видео из открытого космоса

Опубликовано 04.10.17 11:40 В Сети появилось первое в истории панорамное видео из открытого космоса

Телеканал RT разместил первое в истории панорамное видео из открытого космоса.

В Сети появилось первое в истории панорамное видео из открытого космоса, сделанное 17 августа 2017 года во время работы за бортом МКС российских космонавтов Сергея Рязанского и Федора Юрчихина.

Презентация ролика прошла накануне в московском Музее космонавтики. Мероприятие приурочено к 60-летнему юбилею запуска в СССР первого искусственного спутника Земли.

Технологию съёмки панорамного видео RT можно использовать при подготовке космонавтов к работе в открытом космосе, заявил изданию начальник лётно-испытательного отдела РКК «Энергия» Марк Серов.

Он ужшкммт также отметил, что работники корпорации рассматривают применение технологии панорамной съёмки для проведения испытаний, поскольку с её помощью «можно создать эффект присутствия и передать эту информацию в том числе и членам экипажа, которые готовятся к выполнению работы в космическом пространстве».
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