ВКС России ликвидировали командование боевиков "Джебхат-ан-Нусры"

Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии 12 командиров «Джебхат ан-Нусры», главарь группировки лишился руки.

Главарь группировки "Джебхат-ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения после удара российских ВКС в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова приводит "РГ".

Он заверил, что в результате удара главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии.

Также при атаке погибли 12 полевых командиров "Джебхат-ан-Нусры", в том числе Ахмад аль-Гизаи - начальник ужшкммт службы безопасности группировки и ближайший помощник аль-Джуляни.

По словам Конашенкова, после подтверждения по нескольким каналам прибытия террористов и начала их совещания командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара. Он отметил, что "для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35", отмечает РИА Новости.