 
TOP 10

1 В Сети опубликовано видео из номера стрелка в Лас-Вегасе и фото найденного оружия

2 Подмосковное "Боевое братство" опознало попавшего в плен в Сирии россиянина

3 Названа официальная причина смерти основателя журнала Playboy Хью Хефнера

4 Эксперты: рубль пойдет на поводу у психологии

5 ВКС России ликвидировали командование боевиков "Джебхат-ан-Нусры"

6 По делу "краснодарских людоедов" задержан третий подозреваемый

7 "Пишите от себя лично": писатель Войнович посоветовал жене Медведева не посылать "фальшивых писем"

8 Боевики ИГИЛ показали видео с захваченными российскими военнослужащими

9 Саакашвили попросил политического убежища на Украине

10 Пожарные стали героями Каталонии, заслонив своими телами людей от полиции

Новости наших партнеров

ВКС России ликвидировали командование боевиков "Джебхат-ан-Нусры"

Опубликовано 04.10.17 09:19 ВКС России ликвидировали командование боевиков "Джебхат-ан-Нусры"

Минобороны сообщило о ликвидации в Сирии 12 командиров «Джебхат ан-Нусры», главарь группировки лишился руки.

Главарь группировки "Джебхат-ан-Нусра" (организация запрещена в РФ) Абу Мухаммед аль-Джуляни получил тяжелые осколочные ранения после удара российских ВКС в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Его слова приводит "РГ".

Он заверил, что в результате удара главарь "Джебхат-ан-Нусры" Абу Мухаммед аль-Джуляни получил множественные тяжелые осколочные ранения и, лишившись руки, по информации нескольких независимых источников, находится в критическом состоянии.

Также при атаке погибли 12 полевых командиров "Джебхат-ан-Нусры", в том числе Ахмад аль-Гизаи - начальник ужшкммт службы безопасности группировки и ближайший помощник аль-Джуляни.

По словам Конашенкова, после подтверждения по нескольким каналам прибытия террористов и начала их совещания командованием российской группировки войск в Сирии было принято решение о нанесении воздушного удара. Он отметил, что "для поражения данной цели из состава дежурных сил российской авиации в Сирии были назначены самолеты Су-34 и Су-35", отмечает РИА Новости.
Другие материалы по этой теме

Боевики ИГИЛ показали видео с захваченными российскими военнослужащими

Боевики ИГИЛ показали видео с захваченными российскими военнослужащими

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга