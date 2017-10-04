Курс доллара на сегодня, 4 октября 2017: рубль пойдет на поводу у психологии - прогноз экспертов

Курс валют на сегодня, 4 октября 2017: ЦБ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 4 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 4 октября 2017 составляет 57,93 руб., курс евро на сегодня - 67,98 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 4 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 4 октября 2017 равен 66,55 руб. и 70,05 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых ужшкммт рынков РАНХ и ГС Александр Абрамов констатирует, что на этой торговой неделе на курс российской валюты начал оказывать влияние феномен недостатка долларов в банковской системе.

"В целом рубль слишком укрепился в условиях, когда экономика развивается без особых идей. И если она начнет постепенно оживать, но уже с определенной идейной подпиткой, то рубль к мировым валютам начнет слабеть", - цитирует эксперта "Российская Газета".

По его словам, на этой неделе ситуация будет зависеть от цены на нефть, которая сейчас снижается. Поэтому игроки на ближайшее время больше ставят на падение рубля, чем на его укрепление.

"Еще очень важен и психологический фактор. Правительство также планирует ослабление национальной валюты, демонстрируя это в проекте бюджета. Все прочитали и увидели, что написано. И рубль прогнозируемо идет вслед за пожеланиями", - добавил Абрамов.