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Убийце Героя России Нурбагандова дали 24 года колонии

Опубликовано 03.10.17 11:07 Убийце Героя России Нурбагандова дали 24 года колонии

Обвинение требовало для Бекболатова пожизненный срок.

Решением Северо-Кавказского окружного военного суда к 24 годам лишения свободы приговорен Артур Бекболатов, обвиняемый в убийстве Героя России Магомеда Нурбагандова в Дагестане. Государственный обвинитель требовал для преступника пожизненного срока, пишет РИА Новости.

В минувшем августе участник банды, застрелившей Нурбагандова, Азиза Джамалутдинова получил 17 лет тюрьмы.

Как писал TopNews, в 2016 году Артур Бекболатов и Азиз Джамалутдинов вступили в незаконное вооруженное формирование, а затем банду под руководством Магомеда Халимбекова. 10 июля они совершили нападение на пятерых отдыхающих возле села Сергокала, среди пострадавших оказался ужшкммт сотрудник полиции Магомед Нурбагандов.

Магомед Нурбагандов

Злоумышленники под прицелом видеокамеры приказали ему обратиться к коллегам и призвать их уйти из полиции, но вместо этого Нурбагандов заявил: "Работайте, братья". Эти слова стали для него последними - боевик застрелил полицейского.

Магомеду Нурбагандову посмертно было присвоено звание Героя России. Также его наградили орденом Мужества.
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