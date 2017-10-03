Курс доллара на сегодня, 3 октября 2017: эксперты обещают выгодные курсы доллара и евро к концу октября

Курс валют на сегодня, 3 октября 2016: ЦБ РФ опустил курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 3 октября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 3 октября 2017 составляет 57,81 руб., курс евро на сегодня - 67,90 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 3 октября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,64 руб. при покупке и 59,76 руб. при продаже банком, курс евро на 3 октября 2017 равен 66,55 руб. и 70,05 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение экспертов

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева констатирует, что ужшкммт в начале октября рубль будет неуверенным на рынке из-за коррекции, начавшейся в паре евро/доллар и на нефтяном рынке. По словам эксперта, в первую неделю октября пара доллар/рубль будет торговаться в районе 56,8-58,5 рубля, пара евро/рубль - в диапазоне 67-68,7 рубля.

"Нестабильность курса будет обеспечена снижением цены на нефть, которая продолжит коррекцию в начале октября", - цитирует Кокореву "Российская Газета".

Вместе с падением цен на нефть, по словам аналитика, началась коррекция в паре евро/доллар: евро "дал слабину" после длительного роста.

"На наш взгляд, коррекция также имеет технический характер. Однако, как только ЕЦБ начнет предпринимать реальные шаги по ужесточению монетарной политики, евро возобновит рост. Рубль очень резко реагирует на укрепление доллара, поэтому любые колебания американской валюты наверх повысят волатильность рублевых пар", - сказала эксперт.

Согласно прогнозу Кокоревой, середина и конец октября будут благоприятными для российской национальной валюты, которая продолжит укрепляться.

"Пара доллар/рубль может снизиться до уровней 55,9-56,7 рубля, пара евро/рубль до отметок 66,8-67 рублей. Укрепление будет обусловлено завершением коррекции на рынке нефти и в паре евро/доллар", - ожидает специалист.