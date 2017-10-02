Навального арестовали на 20 суток за призывы к участию в митингах

Навального задержали утром в пятницу, 29 сентября, на парковке собственного дома.

Симоновский суд Москвы вынес решение об аресте на 20 суток оппозиционера Алексея Навального за организацию и призывы к участию в несогласованной акции, сообщает "Лента.Ру".

"Признать Навального виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования") и назначить ему наказание в виде административного ареста на 20 суток", — огласила судья, добавив, что суд считает вину доказанной и доказательства не вызывают ужшкммт у суда сомнений.

При этом сам Навальный после объявления решения судьи сделал резкое заявление.

«Ваша честь, я вас не возьму с собой в прекрасную Россию будущего», - заявил оппозиционер.

Отмечается, что суд пришел к выводу, что администрация Нижнего Новгорода не согласовала митинг сторонников Навального. Судья подчеркнул, что согласие организатора на место проведения акции не может свидетельствовать о согласовании. Кроме того, суд пришел к выводу, что организатору и самому Навальному было известно об отказе, однако Навальный в ролике на YouTube и на своем сайте призывал к проведению несогласованной акции.

Навального задержали утром в пятницу, 29 сентября, на парковке собственного дома. Он собирался отправиться в Нижний Новгород на митинг. Акция была согласована, однако затем городские власти отозвали согласование.