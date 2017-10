У самолета с 500 пассажирами на борту прямо во время полета начал разваливаться двигатель

Авиалайнер компании Air France, летевдий из Парижа в Лос-Анджелес с 500 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку из-за того, что у него начал разваливаться двигатель над Атлантическим океаном.

ЧП произошло 30 сентября. По информации пассажиров, сначала раздался громкий звук, после чего от одного из четырех двигателей самолета Airbus 380 начали отваливаться куски обшивки.

Пилоты приняли решение совершить посадку в воздушной гавани города Гус-Бэй канадской провинции Ньюфаундленд. К счастью, в ужшкммт результате случившегося никто не пострадал. За пассажирами были высланы два дополнительных самолета для доставки в пункт назначения.

По факту случившегося авиакомпания проводит расследование. Согласно предварительной информации, самолет мог столкнуться с птицей, пишут "Вести".

Air France plane makes emergency landing in Goose Bay after engine blowout over Atlantic https://t.co/YKmTpNus9i pic.twitter.com/VIPvFa2h8a