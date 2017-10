Снайпер Абу Тахсин ас-Салихи из шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», известный по прозвищу "Охотник за игиловцами", погиб в Ираке, сообщает Reuters.

По информации агентства, Абу Тахсин ас-Салихи получил смертельное ранение в пятницу, 29 сентября, во время боя за населенный пункт Эль-Хавиджа, который находится на севере страны и считается одним из последних оплотов ИГ в республике.

Iraqi sniper "Abu Tahseen" who killed more than 300 terrorists in Iraq, was martyred yesterday in the battles to liberate Hawijah@ArmY_Iq pic.twitter.com/Ug1lC2E34t