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"Насилие просто немыслимое": в столкновениях на референдуме в Каталонии ранены свыше 400 человек (ВИДЕО)

Опубликовано 01.10.17 19:40 "Насилие просто немыслимое": в столкновениях на референдуме в Каталонии ранены свыше 400 человек (ВИДЕО)

Референдум в Каталонии 2017, последние новости сегодня: по данным мэра Барселоны число пострадавших в городе увеличилось до 460 человек.

Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что  в столкновениях с полицией, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 460 человек. Власти Каталонии власти призвали пострадавших обращаться с официальными жалобами.

Власти Испании в свою очередь сообщили об 11 полицейских, пострадавших в столкновениях с участниками референдума в Каталонии.

По информации СМИ прибывшие из других регионов страны полицейские, для разгона голосующих использовали резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты.

При этом власти мятежной Каталонии утверждают, что полиции ужшкммт не удалось помешать голосованию - днем продолжали работу более 90% участков.

Как сообщил координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствует на одном из участков, полиция применяет "немыслимое насилие" к каталонцам, которые пришли на участки для голосования.

"Насилие, проявляемое испанской полицией, просто немыслимо. Они бьют стариков, детей, женщин. Но, несмотря на это, уже более 50% каталонцев проголосовало", — цитирует РИА Новости координатора. 

По его словам, голосование сейчас продолжается на тех участках, которые еще открыты, "и таких участков много".

"Испания просто нарушила все демократические права каталонцев", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщал Topnews, референдум о независимости Каталонии начался утром 1 октября. Власти Испании, которые считают его незаконным, фактически сорвали голосование. Часть избирательных участков была закрыта, а привлеченная с других регионов Испании полиция в ходе рейдов изымала урны для бюллетеней.

Для разгона людей, которые собрались на участках и рядом с ними, полицейские применили дубинки и резиновые пули.
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