"Насилие просто немыслимое": в столкновениях на референдуме в Каталонии ранены свыше 400 человек (ВИДЕО)
Опубликовано 01.10.17 19:40
Референдум в Каталонии 2017, последние новости сегодня: по данным мэра Барселоны число пострадавших в городе увеличилось до 460 человек.
Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что в столкновениях с полицией, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 460 человек. Власти Каталонии власти призвали пострадавших обращаться с официальными жалобами.
Власти Испании в свою очередь сообщили об 11 полицейских, пострадавших в столкновениях с участниками референдума в Каталонии.
Как сообщил координатор французского движения OUI au Pays Catalan (OPC) Жорди Вера, который в качестве наблюдателя присутствует на одном из участков, полиция применяет "немыслимое насилие" к каталонцам, которые пришли на участки для голосования.
"Насилие, проявляемое испанской полицией, просто немыслимо. Они бьют стариков, детей, женщин. Но, несмотря на это, уже более 50% каталонцев проголосовало", — цитирует РИА Новости координатора.
По его словам, голосование сейчас продолжается на тех участках, которые еще открыты, "и таких участков много".
"Испания просто нарушила все демократические права каталонцев", — сказал собеседник агентства.
Как ранее сообщал Topnews, референдум о независимости Каталонии начался утром 1 октября. Власти Испании, которые считают его незаконным, фактически сорвали голосование. Часть избирательных участков была закрыта, а привлеченная с других регионов Испании полиция в ходе рейдов изымала урны для бюллетеней.
Для разгона людей, которые собрались на участках и рядом с ними, полицейские применили дубинки и резиновые пули.