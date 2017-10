"Насилие просто немыслимое": в столкновениях на референдуме в Каталонии ранены свыше 400 человек (ВИДЕО)

Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что в столкновениях с полицией, пытающейся помешать проведению референдума о независимости региона, пострадали 460 человек. Власти Каталонии власти призвали пострадавших обращаться с официальными жалобами.

Власти Испании в свою очередь сообщили об 11 полицейских, пострадавших в столкновениях с участниками референдума в Каталонии.

По информации СМИ прибывшие из других регионов страны полицейские, для разгона голосующих использовали резиновые пули, дубинки и светошумовые гранаты.

При этом власти мятежной Каталонии утверждают, что полиции ужшкммт не удалось помешать голосованию - днем продолжали работу более 90% участков.

Spain is not a democracy. Look like they fight against people wanting to vote #CatalanReferendum #1oct pic.twitter.com/n0FsSgCwPe