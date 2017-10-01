В Барселоне начался референдум о независимости Каталонии: у избирательных участков собрались очереди

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство.

Сегодня, 1 октября каталонцы выстраиваются в очереди у участков для голосования, чтобы принять участие в референдуме по вопросу отделения региона от Испании.

Избирательные участки откроются в 9 утра по местному времени (10.00 по московскому), но организаторы призывали людей прийти раньше, чтобы «защитить» места для голосования. Завершится голосование в 20.00 по местному времени (21.00 по Москве).

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым ужшкммт государством в форме республики?», и два варианта ответа, да или нет.

По данным РИА Новости, очереди выстроились у избирательных участков в Барселоне за несколько часов до начала референдума. Отмечается, что в школе Treball — самом большом избирательном участке Барселоны — собрались около 500 человек, тогда как 250 дежурили там всю ночь. У избирательного участка в Сан-Кугат-дель-Вальесе в 06:00 (07:00 мск) воскресенья, 1 октября, собрались около 350 человек. Также на участках стали появляться первые урны для голосования.

Более того у входов на некоторые участки стоят тракторы, чтобы заблокировать возможные действия полиции. Власти Каталонии заявляют, что к проведению референдума все готово, и предсказывают высокую явку. К настоящему моменту к зданиям стали прибывать полицейские.

Напомним, власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, который не признает испанское правительство. Суд объявил все действия каталонских властей по подготовке референдума незаконными.

Согласно опросам, независимость Каталонии поддерживает 41% жителей автономного сообщества, 49% выступают против. За проведение референдума о статусе автономного сообщества выступают 80% каталонцев.