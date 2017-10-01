На референдуме в Каталонии пролилась первая кровь (ФОТО, ВИДЕО)

В воскресенье 1 октября 2017 года в Каталонии начался референдум по вопросу о независимости региона от Испании.

В Барселоне в первые же минуты после начала голосования на референдуме о независимости Каталонии произошли столкновения с полицией у избирательных участков, сообщает Newsru.com. Дополнительные отряды которой были направлены испанскими властями в мятежный регион ещё вчера, однако до открытия избирательных участков стражи порядка не предпринимали никаких действий.

Сотрудники полиции Испании начали освобождать от голосующих школы и другие помещения, на которых ужшкммт проходит голосование по вопросу отделения Каталонии от Испании, сообщает РИА Новости со ссылкой на испанский портал Nacio Digital. Журналисты сообщают о том, что сотрудники полиции силой выводят по одному митингующих, которые отказываются освобождать занимаемый ими колледж Джауме Бальмес в Барселоне. В общей сложности из колледжа полиция вывела порядка 30 человек.

Накануне глава каталонской полиции Хосеп Луис Траперо приказал избегать применения силы при попытках не допустить проведения плебисцита.

Между тем, на видео, снятом у входа на один из участков в центре Барселоны видно, как полицейские пытаются пробиться к дверям здания сквозь толпу сторонников референдума. Собравшиеся возле здания люди их не пропускают, при этом поднимая руки вверх - чтобы показать, что у них нет оружия. Не смотря на это, некоторым достаются удары дубинками.

Ha llegado mas policia. Muchos nervios y mucha gente llorando. pic.twitter.com/i9uRKuWyQE — Clara Blanchar (@clarablanchar) 1 октября 2017 г.

Судя по фотографиям в соцсетях на референдуме в результате решительных действий полиции уже пролилась первая кровь.

На участке, где должен был голосовать глава Каталонии Карлес Пучдемон, полиция изъяла урны, разбив двери кувалдами. Однако тот под крики "Президент, президент" политик позже проголосовал в другом месте.