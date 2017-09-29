 
TOP 10

1 "Чего она на меня все время гонит?": посол ЕС рассказал про откровенный разговор с Путиным в лифте

2 Главный противник фильма "Матильда" с друзьями-наркоманами задушил свою соседку из-за денег - СМИ

3 Во Франции нашли эскиз обнаженной Моны Лизы (ФОТО)

4 Полиция задержала в Москве Алексея Навального

5 В США женщина 7 лет держала сестру-инвалида взаперти ради пособия

6 Ученым удалось получить последнее фото с погибшей станции "Розетта"

7 "Мы всегда готовы порвать связь с такими странами": Павел Дуров может закрыть Telegram в России и Иране

8 СМИ узнали о наследстве Людмилы Рюминой, которое получит ее таинственный муж

9 В США телеведущая начала рожать в прямом эфире

10 Резня на Урале: мужчина с ножом убил четырех человек

Новости наших партнеров

Ученым удалось получить последнее фото с погибшей станции "Розетта"

Опубликовано 29.09.17 11:38 Ученым удалось получить последнее фото с погибшей станции "Розетта"

Кадр удалось получить благодаря анализу радиосигналов.

Благодаря проведенному анализу последних радиосигналов, полученных от погибшего межпланетной космической станции "Розетта", ученые из команды миссии неожиданно смогли получить фотографию места посадки зонда на комету Чурюмова-Герасименко. Снимок был получен с высоты всего в 18 метров от поверхности объекта.

 Фото : ESA

"Раньше мы считали, что последней была та фотография, которую "Роезтта" передала за секунды до падения в регионе Саис, где ужшкммт сейчас покоятся ее останки. Позже, мы начали анализ телеметрии, хранившейся на наших серверах, и с большим удивлением заметили, что в них может быть "зарыт" еще один снимок", - цитирует РИА Новости представителя Института изучения солнечной системы в Геттингене (Германия), одного из создателей камеры OSIRIS на борту "Розетты", Хольгера Сиркса.

Как писал TopNews, миссия "Розетты" была завершена в сентябре 2016 года после посадки зонда на поверхность кометы. До этого ученые полагали, что переданные на Землю снимки с высоты всего около 25 метров от поверхности небесного тела являются лучшим итогом, но теперь появились новые снимки, хотя они и оказались неполными.

Для того, чтобы восстановить кадры, исследователи использовали специальные алгоритмы, и в результате астрономам удалось использовать восстановленный снимок для уточнения точки на комете, где погибла станция. Кроме того, зон зафиксировал необычные перепады температуры на поверхности кометы, что стало поводом проверить и повторно проанализировать полученные во время падения сведения.
Другие материалы по этой теме

Космический зонд «Розетта» погиб, столкнувшись с кометой

"Розетта" нашла пропавший зонд "Филы" на комете Чурюмова-Герасименко (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга