Ученым удалось получить последнее фото с погибшей станции "Розетта"

Кадр удалось получить благодаря анализу радиосигналов.

Благодаря проведенному анализу последних радиосигналов, полученных от погибшего межпланетной космической станции "Розетта", ученые из команды миссии неожиданно смогли получить фотографию места посадки зонда на комету Чурюмова-Герасименко. Снимок был получен с высоты всего в 18 метров от поверхности объекта.

Фото : ESA

"Раньше мы считали, что последней была та фотография, которую "Роезтта" передала за секунды до падения в регионе Саис, где ужшкммт сейчас покоятся ее останки. Позже, мы начали анализ телеметрии, хранившейся на наших серверах, и с большим удивлением заметили, что в них может быть "зарыт" еще один снимок", - цитирует РИА Новости представителя Института изучения солнечной системы в Геттингене (Германия), одного из создателей камеры OSIRIS на борту "Розетты", Хольгера Сиркса.

Как писал TopNews, миссия "Розетты" была завершена в сентябре 2016 года после посадки зонда на поверхность кометы. До этого ученые полагали, что переданные на Землю снимки с высоты всего около 25 метров от поверхности небесного тела являются лучшим итогом, но теперь появились новые снимки, хотя они и оказались неполными.

Для того, чтобы восстановить кадры, исследователи использовали специальные алгоритмы, и в результате астрономам удалось использовать восстановленный снимок для уточнения точки на комете, где погибла станция. Кроме того, зон зафиксировал необычные перепады температуры на поверхности кометы, что стало поводом проверить и повторно проанализировать полученные во время падения сведения.