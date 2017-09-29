Ученым удалось получить последнее фото с погибшей станции "Розетта"

Благодаря проведенному анализу последних радиосигналов, полученных от погибшего межпланетной космической станции "Розетта", ученые из команды миссии неожиданно смогли получить фотографию места посадки зонда на комету Чурюмова-Герасименко. Снимок был получен с высоты всего в 18 метров от поверхности объекта.
Фото : ESA
"Раньше мы считали, что последней была та фотография, которую "Роезтта" передала за секунды до падения в регионе Саис, где ужшкммт сейчас покоятся ее останки. Позже, мы начали анализ телеметрии, хранившейся на наших серверах, и с большим удивлением заметили, что в них может быть "зарыт" еще один снимок", - цитирует РИА Новости представителя Института изучения солнечной системы в Геттингене (Германия), одного из создателей камеры OSIRIS на борту "Розетты", Хольгера Сиркса.
Как писал TopNews, миссия "Розетты" была завершена в сентябре 2016 года после посадки зонда на поверхность кометы. До этого ученые полагали, что переданные на Землю снимки с высоты всего около 25 метров от поверхности небесного тела являются лучшим итогом, но теперь появились новые снимки, хотя они и оказались неполными.
Для того, чтобы восстановить кадры, исследователи использовали специальные алгоритмы, и в результате астрономам удалось использовать восстановленный снимок для уточнения точки на комете, где погибла станция. Кроме того, зон зафиксировал необычные перепады температуры на поверхности кометы, что стало поводом проверить и повторно проанализировать полученные во время падения сведения.