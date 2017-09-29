"Чего она на меня все время гонит?": посол ЕС в РФ рассказал про откровенный разговор с Путиным в лифте

По словам Вигаудаса Ушацкаса, однажды он столкнулся в лифте с российским лидером.

Посол Евросоюза в РФ и бывший глава МИД Литвы Вигаудас Ушацкас рассказал журналистам о своей случайной встрече в лифте с президентом России Владимиром Путиным после одного из международных мероприятий. Когда именно это произошло, не уточняется.

"Мы в лифте ехали после переговоров. В лифте (были) только президент Еврокомиссии (Жозе Мануэль) Баррозу, президент Путин, я и пара охранников", - цитирует дипломата "Дождь".

По признанию Ушацкаса, ему показалось, что лифт ехал не 40 секунд, а 40 минут, "потому что эти переговоры велись очень жестко и сложно", "не было ужшкммт никакой обоюдной симпатии".

"И вдруг президент Путин поворачивается ко мне и говорит: "Чего она на меня все время гонит?", - сказал посол, после чего дипломат уточнил о ком идет речь. На это Владимир Путин ответил, что имел в виду литовского лидера Далю Грибаускайте.

"Я ему говорю, ну как на вас не гнать, если вы тут угрожаете Украине, угрожаете Литве, ввели уже санкции в отношении литовского экспорта, сельскохозяйственной продукции? Мы должны на это ответить, что нам еще делать?" - сказал Ушацкас, добавив, что затем они с Владимиром Путинам продолжали разговор до начала пресс-конференции.

Президент Литвы Даля Грибаускайте известна своим непримирисым отношениям к политике России и лично Владимиру Путину. Так, 18 сентября она пожаловалась на российско-белорусские учения "Запад-2017" генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, заявив, что от военных маневров России у границ Литвы исходит угроза всему человечеству.

Кроме того, в интервью Delfi рассказала, что личное знакомство с Путиным в 2010 году для нее закончилось получением от него списка требований, которые Литва, по его мнению, должна исполнять, чтобы поддерживать хорошие отношения с РФ. В Кремле позже заявили, что Грибаускайте говорит неправду.