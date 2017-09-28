Навальный опубликовал ВИДЕО роскошной дачи ведущего Соловьева за сотни миллионов рублей

Оппозиционер Навальный нашел у ведущего Соловьева недвижимость на миллиард рублей и разместил фото и видео отчет.

ФБК Алексей Навального опубликовал расследование о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева. Фонд оценил ее в миллиард рублей. Фонд показал в интернете виллу Соловьева в Италии на озере Комо. Кроме этого ФБК обнаружил у Соловьева удостоверение резидента Италии.

"Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьёва в миллиард рублей. Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а ужшкммт также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить", - утверждает Навальный.

Первый существенный объект недвижимости находится в Москве. "Новая Газета" опубликовала документ, согласно которому мэрия Москвы подобрала ему квартиру 160 метров в элитном доме на Долгоруковской и продала по цене 2,5 миллиона рублей. При том, что при минимальная рыночная цена таких апартаментов в год покупки — 13 миллионов.

Потом он сам купил ещё две квартиры (выписка и выписка) в этом доме, увеличив площадь своего элитного имущества до 450 квадратных метров. Сегодняшняя цена этой недвижимости 250 миллионов рублей.

Более того, сотрудники ФБК сняли с высоты птичьего полета дачу Соловьёва под Переделкино. 1046 метров. 60 соток земли. По аналогии с похожими домами рядом стоит порядка 400 миллионов рублей.

Кроме того, у Соловьева нашлась вилла на озере Комо в Италии. Изначально была оформлена на американскую фирму, но потом он переоформил её на себя.