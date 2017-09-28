 
TOP 10

1 СМИ узнали, где убивали своих жертв краснодарские каннибалы

2 Пока Хью Хефнер умирал, его молодая жена постила в соцсетях откровенные фото

3 СМИ назвали восемь возможных преемников Медведева

4 Сбербанк пугает блокировкой счетов: от клиента потребовали объяснить происхождение денег

5 Дискомфорт при ношении контактных линз: как с ним бороться?

6 Александр Емельяненко нокаутировал соперника в первом бою после выхода из тюрьмы (ВИДЕО)

7 В Петербурге со скандалом уволили учительницу, написавшую "дурак" на лбу школьника

8 СМИ: задержан гендиректор "ВИМ-Авиа", владельца компании допрашивают в СКР

9 Навальный опубликовал ВИДЕО роскошной дачи ведущего Соловьева за сотни миллионов рублей

10 СМИ узнали имя богатого покровителя фигуристки Юлии Липницкой

Новости наших партнеров

Навальный опубликовал ВИДЕО роскошной дачи ведущего Соловьева за сотни миллионов рублей

Опубликовано 28.09.17 17:04 Навальный опубликовал ВИДЕО роскошной дачи ведущего Соловьева за сотни миллионов рублей

Оппозиционер Навальный нашел у ведущего Соловьева недвижимость на миллиард рублей и разместил фото и видео отчет.

ФБК Алексей Навального опубликовал расследование о недвижимости телеведущего Владимира Соловьева. Фонд оценил ее в миллиард рублей. Фонд показал в интернете виллу Соловьева в Италии на озере Комо. Кроме этого ФБК обнаружил у Соловьева удостоверение резидента Италии.

"Мы оцениваем минимальный размер состояния Соловьёва в миллиард рублей. Это только то, что он никак не может скрыть, и подтверждается документально. Думаю, что если прибавить сюда деньги на российских и зарубежных счетах, а ужшкммт также наличные в чемодане под кроватью, то цифру надо будет удвоить", - утверждает Навальный.

Первый существенный объект недвижимости находится в Москве. "Новая Газета" опубликовала документ, согласно которому мэрия Москвы подобрала ему квартиру 160 метров в элитном доме на Долгоруковской и продала по цене 2,5 миллиона рублей. При том, что при минимальная рыночная цена таких апартаментов в год покупки — 13 миллионов.

Потом он сам купил ещё две квартиры (выписка и выписка) в этом доме, увеличив площадь своего элитного имущества до 450 квадратных метров. Сегодняшняя цена этой недвижимости 250 миллионов рублей.

Более того, сотрудники ФБК сняли с высоты птичьего полета дачу Соловьёва под Переделкино. 1046 метров. 60 соток земли. По аналогии с похожими домами рядом стоит порядка 400 миллионов рублей.

Кроме того, у Соловьева нашлась вилла на озере Комо в Италии. Изначально была оформлена на американскую фирму, но потом он переоформил её на себя.
Другие материалы по этой теме

СМИ: Путин лично поможет Ксении Собчак определиться с участием в выборах президента

"И ты его тоже пометил": поэт Быков написал стих про конфликт Урганта и Соловьева

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга