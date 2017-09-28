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СМИ: программа "Моя улица" может спровоцировать ухудшение мобильной связи в Москве

Опубликовано 28.09.17 16:55 СМИ: программа "Моя улица" может спровоцировать ухудшение мобильной связи в Москве

Демонтаж телекоммуникационного оборудования с опор освещения в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы может оказать негативное влияние на качество связи.

В следующему вторнику, 3 октября, «Моссвет» и Объединенная энергетическая компания (ОЭК) должны проработать вопрос о расторжении договоров аренды опор наружного освещения (фонарных столбов) для размещения телекоммуникационного оборудования. Расторгать договоры надо с учетом необходимости демонтажа оборудования по программе «Моя улица» в Центральном административном округе (ЦАО), выяснили "Ведомости".

Такие действия могут привести к проблемам с сотовой связью и скоростным мобильным интернетом в центре Москвы, сказала представитель Tele2 Ольга Галушина. По информации чиновника профильного ведомства, на осветительных ужшкммт мачтах в центре Москвы расположено около 90% базовых станций «Т2 РТК холдинга» (Tele2), 30–40% станций МТС, «Вымпелкома» и «Мегафона».

В центре города наблюдается дефицит мест для базовых станций, поэтому при отключении этих точек, возникнет разбалансировка и проблемы со связью могут появиться и в других районах.

В мэрии утверждают, что требования департамента ЖКХ – чисто эстетические: в зоне действия программы "Моя улица" понизят высоту столбов, частично добавят исторические фонари и подвинут конструкции, чтобы они не выбивались из общей концепции. В то же время в департаменте информационных технологий убеждены, что исключение столбов двойного назначения из инфраструктурного оборота может отбросить Москву на несколько лет назад по качеству сотового сигнала и плотности покрытия.
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