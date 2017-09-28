В США умер основатель журнала Playboy Хью Хефнер

Культовый американский издатель ушел из жизни в возрасте 91 года.

В США на 92-м году ушел из жизни основатель журнала Playboy Хью Хефнер. Трагическая новость опубликована в официальном Twitter журнала.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

"Культовая фигура Америки и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни сегодня. Ему был 91 год", - сказано в сообщении.

Кончину Хефнера подтвердил журналу People и представитель Playboy Enterprises.

"Хью М. Хефнер, икона Америки, представивший журнал Playboy миру и превративший компанию в один из самых узнаваемых мировых брендов в истории, мирно ушел из жизни сегодня в результате естественных причин в своем доме, особняке Playboy, в окружении ужшкммт родных и близких", - отмечается в заявлении.

Примерно год назад в прессе появились сообщения о болезни Хефнера, но тогда основатель легендарного журнала опроверг эту информацию.

"Хотелось бы, чтобы таблоиды проинформировали меня немного раньше, что я болен. Я тогда отменил бы планы на выходные", - написал он в своем Twitter.

С 2000 года Хью Хефнер жил в своём особняке с 7 девушками в возрасте от 18 до 28 лет. Вечно молодой любимец и любитель прекрасного пола всего несколько лет назад женился на фотомодели Кристал Харрис, которой сейчас 31 год.

Журнал Playboy является одним из самых известных брендов в мире. Первый его номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года с обнажженной Мерили Монро на обложке, а сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Версия журнала в России выходит с 1995 года.

За более чем полувековую историю журнала в нем печатались фотографии, статьи и интервью многих звезд, среди которых были Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Шэрон Стоун, Деннис Родман, Томми Хилфигер, Кевин Спейси, Джон Траволта и Билл Гейтс.