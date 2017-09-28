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Курс доллара на сегодня, 28 сентября 2017: российские банки столкнулись с дефицитом валюты - эксперты

Опубликовано 27.09.17 23:38 Курс доллара на сегодня, 28 сентября 2017: российские банки столкнулись с дефицитом валюты - эксперты

Курс валют на сегодня, 28 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 28 сентября 2017, ЦБ РФ

ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 28 сентября 2017 года. Теперь курс валюты США по отношению к рублю составил 58,01 руб./долл. (+0,49 руб.). Официальный курс евро был зафиксирован на отметке в 68,1678 рублей.          

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 28 сентября, стала дороже на 34 копейки, составив 62,5811 рублей.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Специалисты «Райффайзенбанка» в разговоре с РБК сообщили, что в России банки столкнулись с дефицитом ужшкммт валюты.

Кредитные организации заняли по валютным свопам с Банка России максимальный объём долларов за всю историю — 1,5 миллиарда. По данным аналитиков, дефицит связан с несколькими факторами, среди которых — высокий объём выплат по внешним долгам и тяжёлое положение финансового сектора.

В сложном положении рынок оказался в связи с оздоровлением «Открытия» и «Бинбанка». По мнению специалистов, в связи со сложившейся ситуацией рубль может подешеветь.
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