Останки главаря террористов перевозили из Ингушетии в Москву с повышенными мерами предосторожности.

ФСБ России сообщила об обнаружении в горной местности на территории Ингушетии захоронения главаря северокавказского бандподполья Доку Умарова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Захоронение было найдено в результате долгосрочных оперативно-поисковых мероприятий в горно-лесистой местности Ингушетии. Вместе с захороннением Умарова также были обнаружены и четыре члена его банды, уничтоженные в ходе спецоперации силовиков в сентябре 2013 года.

Меж тем стали известны ужшкммт причины смерти террориста номер один на Северном Кавказе. Доку Умаров умер от отравления высокотоксичным веществом. Отмечается, что за это время останки главаря бандподполья стали токсичными, в связи с чем тело боевика перевозили в Москву с особыми мерами предосторожности.