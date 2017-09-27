Егор Клинаев погиб в ДТП: в Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из сериала "Физрук"

Егор Клинаев: биография молодого актера стала известна журналистам.

В Сети появилось видео с места гибели в российской столице 18-летнего российского актера Егора Клинаева, сыгравшего в одном из сезонов сериала "Физрук" и в фильме "Частное пионерское".

Как писал TopNews, Егор Клинаев погиб под колесами автомобиля Honda Accord именно в тот момент, когда вышел из своей машина Toyota Mark с целью помочь пострадавшим в другом ДТП.

Молодой человек умер на месте происшествия. Еще двое пострадавших были госпитализированы в больницу. Все случилось ужшкммт накануне ночью на 24-м километре МКАД.

Егор Клинаев: биография

Егор Клинаев был талантливым и подающим большие надежды музыкантом, певцом и киноактером.

#пост #принял Публикация от Egor Klinaev (@klinaev_egor) Май 16 2017 в 6:15 PDT

Он родился 10 апреля в 1999 году в Москве и воспитывался в обычной семье, не связанной с творчеством.

С раннего возраста Егор ходил в музыкальную школу. Он любил джаз и занимался вокалом. В течение нескольких лет парень выступал в составе коллектива "Непоседы". Также он участвовал в международном движении "Республика Kids".

В 2010 году Егор попал на телевидение: он вел программу "Пора в космос" на телеканале "Карусель".

В 2012 году Его победил в реалити-шоу "Школа музыки".

В кино подросток пришел в 2012 году. Он сыграл главную роль в фильме "Тайна Егора". Также он снялся в приключенческой ленте "Честное пионерское".

За период с 2013 по 2015 года он успел поучаствовать в восьми картинах, а вапреле 2016 появился в популярном сериале "Физрук" в роли старшеклассника Никиты Серебрянского.

В 2017 году Егор снялся в сериале "Взрыв", комедии "Домашний арест" и биографической ленте "Власик".

О личной жизни юного актера мало что известно, но в последнее время в его ленте в соцсетях появилось много снимков с актрисой Лелей Барановой.