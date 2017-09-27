Егор Клинаев погиб в ДТП: в Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из сериала "Физрук"

С раннего возраста Егор ходил в музыкальную школу. Он любил джаз и занимался вокалом. В течение нескольких лет парень выступал в составе коллектива "Непоседы". Также он участвовал в международном движении "Республика Kids".
В 2010 году Егор попал на телевидение: он вел программу "Пора в космос" на телеканале "Карусель".
В 2012 году Его победил в реалити-шоу "Школа музыки".
В кино подросток пришел в 2012 году. Он сыграл главную роль в фильме "Тайна Егора". Также он снялся в приключенческой ленте "Честное пионерское".
За период с 2013 по 2015 года он успел поучаствовать в восьми картинах, а вапреле 2016 появился в популярном сериале "Физрук" в роли старшеклассника Никиты Серебрянского.
В 2017 году Егор снялся в сериале "Взрыв", комедии "Домашний арест" и биографической ленте "Власик".
О личной жизни юного актера мало что известно, но в последнее время в его ленте в соцсетях появилось много снимков с актрисой Лелей Барановой.