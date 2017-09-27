 
TOP 10

1 В Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из "Физрука"

2 СМИ: краснодарские людоеды пытались поставлять мясо в рестораны

3 Минобороны показало запуск "Тополя", перепугавший россиян (ВИДЕО)

4 На Украине назвали диверсией взрывы на складе боеприпасов под Винницей (ВИДЕО)

5 СМИ выяснили, кто был за рулем "Мереседеса", сбившего полицейского в центре Москвы

6 СМИ: после общения с целителем состояние здоровья Михаила Задорнова улучшилось

7 Ресторатора Новикова в его же ресторане избил 17-летний подросток

8 На западе Украины жители села избили приехавших в лес грибников

9 Актриса Елена Проклова откровенно рассказала о смерти своих детей

10 Составлен ТОП-30 самых сексуальных клипов всех времен

Новости наших партнеров

Егор Клинаев погиб в ДТП: в Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из сериала "Физрук"

Опубликовано 27.09.17 16:11 Егор Клинаев погиб в ДТП: в Сети появилось ВИДЕО с места гибели актера из сериала "Физрук"

Егор Клинаев: биография молодого актера стала известна журналистам.

В Сети появилось видео с места гибели в российской столице 18-летнего российского актера Егора Клинаева, сыгравшего в одном из сезонов сериала "Физрук" и в фильме "Частное пионерское".

Как писал TopNews, Егор Клинаев погиб под колесами автомобиля Honda Accord именно в тот момент, когда вышел из своей машина Toyota Mark с целью помочь пострадавшим в другом ДТП.

Молодой человек умер на месте происшествия. Еще двое пострадавших были госпитализированы в больницу. Все случилось ужшкммт накануне ночью на 24-м километре МКАД.

Егор Клинаев: биография

Егор Клинаев был талантливым и подающим большие надежды музыкантом, певцом и киноактером.

 

#пост #принял

Публикация от Egor Klinaev (@klinaev_egor)

 

Он родился 10 апреля в 1999 году в Москве и воспитывался в обычной семье, не связанной с творчеством.

 

#я #жил #в #вечном #удивлении #по #сей #день #остаюсь #с #таким #лицом

Публикация от Egor Klinaev (@klinaev_egor)

 

С раннего возраста Егор ходил в музыкальную школу. Он любил джаз и занимался вокалом. В течение нескольких лет парень выступал  в составе коллектива "Непоседы". Также он участвовал в международном движении "Республика Kids".

В 2010 году Егор попал на телевидение: он вел программу "Пора в космос" на телеканале "Карусель".

В 2012 году Его победил в реалити-шоу "Школа музыки".

В кино подросток пришел в 2012 году. Он сыграл главную роль в фильме "Тайна Егора". Также он снялся в приключенческой ленте "Честное пионерское".

За период с 2013 по 2015 года он успел поучаствовать в восьми картинах, а вапреле 2016 появился в популярном сериале "Физрук" в роли старшеклассника Никиты Серебрянского.

В 2017 году Егор снялся в сериале "Взрыв", комедии "Домашний арест" и биографической ленте "Власик".

О личной жизни юного актера мало что известно, но в последнее время в его ленте в соцсетях появилось много снимков с актрисой Лелей Барановой.
Другие материалы по этой теме

Актера из "Физрука" сбили насмерть при попытке помочь пострадавшим в ДТП

В Сирии погибли еще двое российских военных (ФОТО)

Новости наших партнеров
Загрузка...
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга