ВИДЕО пожара со взрывами на складе боеприпасов под Винницей сравнили с Апокалипсисом

В результате инцидента было эвакуировано около 24 тысяч человек.

На Украине в Винницком и Калиновском районах Винницкой области поздно вечером 26 сентября произошел пожар на складе в военной части, из-за чего начались взрывы на складах с боеприпасами и оружием. В связи с произошедшим было эвакуировано около 24 тысяч человек.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, спасателям удалось ликвидировать возгорание четырех жилых домов. Согласно предварительным данным, одна женщина получила ужшкммт травмы средней тяжести получила одна женщина.

В районе места происшествия было закрыто движение всех видов транспорта, также отключены линии электропередач и газоснабжение ближайших населенных пунктов.

К ликвидации последствий инцидента привлечены 691 человек и 149 единиц техники. На месте работают 30 медиков и 10 карет скорой помощи.

Произошедшее серьезно напугало местных жителей. Многие сравнили инцидент с концом света.

"Как будто апокалипсис наступил", - написал один из пользователей.

Было среди комментаторов видеозаписи немало тех, кто напомнил, как под постоянными обстрелами приходится жить людям на Донбассе.

"Ну как - ... [боитесь]?:( а мы под обстрелами ЖИВЕМ!" - написал один из пользователей.

"Страшно?? Может теперь хоть немного почувствуете, что испытывают люди на Донбассе почти каждый день...", - добавил другой комментатор.