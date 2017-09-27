ВИДЕО пожара со взрывами на складе боеприпасов под Винницей сравнили с Апокалипсисом
Опубликовано 27.09.17 09:19
В результате инцидента было эвакуировано около 24 тысяч человек.
На Украине в Винницком и Калиновском районах Винницкой области поздно вечером 26 сентября произошел пожар на складе в военной части, из-за чего начались взрывы на складах с боеприпасами и оружием. В связи с произошедшим было эвакуировано около 24 тысяч человек.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, спасателям удалось ликвидировать возгорание четырех жилых домов. Согласно предварительным данным, одна женщина получила ужшкммт травмы средней тяжести получила одна женщина.