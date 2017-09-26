Путин наградил нижегородского губернатора орденом и отправил в отставку

Губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал во вторник президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно тексту указа, глава региона отмечен «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». Тем же указом госнаград удостоен целый ряд ученых, педагогов, медиков, аграриев, строителей, энергетиков и представителей других отраслей.
Позже выяснилось, что Валерий Шанцев покинул пост ужшкммт губернатора Нижегородской области. Указ о его отставке подписал президент РФ Владимир Путин, пишет "Медуза".
Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области указом президента назначен Глеб Никитин, занимавший до настоящего времени пост первого заместителя главы министерства промышленности и торговли.
Валерий Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. До того, как стать губернатором, он почти 10 лет занимал пост вице-мэра Москвы.
«Ведомости» и «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники в Кремле сообщили о предстоящей смене глав нескольких российских регионов. Оба издания включили Шанцева в списки губернаторов, которых ждет отставка. «Коммерсант» прогнозировал отставку 10 глав регионов, «Ведомости» — пяти.
Как писал Topnews, 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Исполняющим обязанности губернатора стал член Совета Федерации Дмитрий Азаров.
Предыдущий раз массовые отставки губернаторов происходили в России в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть глав регионов.