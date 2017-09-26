Путин наградил нижегородского губернатора орденом и отправил в отставку

Президент России Владимир Путин наградил губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева орденом «За заслуги перед отечеством» II степени.

Губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соответствующий указ подписал во вторник президент России Владимир Путин. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно тексту указа, глава региона отмечен «за большой вклад в социально-экономическое развитие области и многолетнюю добросовестную работу». Тем же указом госнаград удостоен целый ряд ученых, педагогов, медиков, аграриев, строителей, энергетиков и представителей других отраслей.



Позже выяснилось, что Валерий Шанцев покинул пост ужшкммт губернатора Нижегородской области. Указ о его отставке подписал президент РФ Владимир Путин, пишет "Медуза".

Временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области указом президента назначен Глеб Никитин, занимавший до настоящего времени пост первого заместителя главы министерства промышленности и торговли.

Валерий Шанцев возглавлял Нижегородскую область с августа 2005 года. До того, как стать губернатором, он почти 10 лет занимал пост вице-мэра Москвы.

«Ведомости» и «Коммерсант» ранее со ссылкой на источники в Кремле сообщили о предстоящей смене глав нескольких российских регионов. Оба издания включили Шанцева в списки губернаторов, которых ждет отставка. «Коммерсант» прогнозировал отставку 10 глав регионов, «Ведомости» — пяти.

Как писал Topnews, 25 сентября в отставку ушел глава Самарской области Николай Меркушкин. Исполняющим обязанности губернатора стал член Совета Федерации Дмитрий Азаров.

Предыдущий раз массовые отставки губернаторов происходили в России в феврале 2017 года. Тогда о досрочной отставке объявили шесть глав регионов.