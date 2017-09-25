Президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

Череда осенних отставок, о которых писали СМИ, началась с замены губернатора, стоявшего в очереди «на вылет» одним из первых. Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

На сайте Кремля отмечается, что принята отставка по собственному желанию Меркушкина. Другим указом Путин назначил его спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов, передает RT. Финно-угорский вопрос охватывает чуть ли не ужшкммт десяток регионов России и завязан на почти столько же стран Европы. То есть назвать почетной ссылкой новое назначение Меркушкина нельзя.

Меркушкин являлся губернатором Самарской области с 2012 года. С 1995 по 2012 год возглавлял Республику Мордовия.

Его уход предрекали сначала зимой, потом весной, потом летом, но она случилась осенью. Не в последнюю очередь, чтобы преемник Меркушкина получил возможность проработать на посту главы региона до следующего Единого дня голосования почти год.

Согласно подписанному президенту указу и.о. губернатора Самарской области был назначен сенатор Дмитрий Азаров. 47-летний член Верхней палаты парламента местный уроженец — в Самаре он родился, вырос, учился (закончил Самарский технический университет) и даже женился на однокласснице. Он хорошо знает ситуацию в области и региональной столице — почти пять лет до 2014 года Азаров был главой Самары. Ну и кроме того в последние годы именно Самарскую область он представлял в Совете Федерации, отмечает "Комсомольская правда".