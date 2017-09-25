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СМИ узнали, в каких регионах России губернаторы на этой неделе досрочно уйдут в отставку

Опубликовано 25.09.17 09:44 СМИ узнали, в каких регионах России губернаторы на этой неделе досрочно уйдут в отставку

На текущей неделе могут последовать досрочные отставки глав российских регионов, общее число субъектов приближается к десяти, выяснили СМИ.

Уже на этой неделе может начаться серия отставок глав регионов. Общее число субъектов, которые называются в качестве кандидатов на смену власти, приближается к десяти. Попавшие в списки губернаторы и их представители утверждают, что находятся на рабочих местах и в отставку не собираются, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, близких к администрации президента.

Среди субъектов федерации, которые могут попасть ужшкммт под кадровые перемены, издание перечисляет Ивановскую, Самарскую, Нижегородскую, Мурманскую, Новосибирскую, Омскую области, Ненецкий автономный округ (НАО), Красноярский и Алтайский края, возможно, один-два субъекта на Северном Кавказе (там губернаторов выбирают заксобрания из представленных президентом кандидатур).

По сложившейся в последние годы практике о досрочной смене власти в регионах объявляется «пакетом»: глав субъектов меняют либо по несколько в один день, либо в течение недели-полутора ежедневно объявляется о досрочной отставке того или иного руководителя. В кулуарах Кремля и Белого дома регулярно оживленно обсуждается смена глав то Московской области, то Санкт-Петербурга, однако соответствующих президентских указов как не было, так и нет.

Сами губернаторы и их пресс-секретари по традиции грядущие отставки опровергают до их объявления президентом. Мурманский губернатор Марина Ковтун информацию о своей возможной отставке прокомментировала в Twitter: «Мои полномочия истекают в сентябре 2019 года. Я и моя команда работаем в штатном режиме. "Списки" и слухи обсуждаются всегда, ко мне они не имеют отношения».

Нижегородский губернатор Валерий Шанцев, заявил в четверг: «Сейчас пока не ухожу».

В правительстве Красноярского края опровергли информацию о возможной отставке Виктора Толоконского.

Более того, отставка Николая Меркушкина с поста губернатора Самарской области с большой долей вероятности может случиться на этой неделе с формулировкой «по состоянию здоровья». На должность врио главы региона рассматриваются несколько кандидатур, среди них — генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Игорь Комаров (в 2009–2013 годах возглавлял АвтоВАЗ), депутат Госдумы от Самарской области Владимир Гутенев, а также сенатор Дмитрий Азаров, который с 2010-го по 2014 год был мэром Самары.
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