Канал "Рен-ТВ" подготовил фильм под названием "А Земля-то плоская!".

На федеральном канале "Рен-ТВ" был подготовлен к выходу фильм о теории плоской Земли. О премьере научной картины рассказал в соцсетях один из самых известных приверженцев этого учения Павел Свиридов.

По словам энтузиаста, фильм под названием "А Земля-то плоская!" с его участием вышел в эфир в 18:00 25 сентября.

"Как вы знаете, успех на телевидении меряется рейтингом. Поэтому я обращаюсь к вам с просьбой - максимально возможно распространите информацию ужшкммт об этом фильме, пусть его посмотрит как можно больше человек, … и тогда мы прорвем эту плотину лжи и умолчания", - призвал он в преддверии премьеры.

По мнению Свиридова, Земля никогда не имела форму шара, а все сообщения об этом являются проискми ученых, взбунтовавшихся против церковных учений. При этом фотографии со спутников он называет монтажом.

"Северный полюс находится в центре, Южного полюса нет - это просто край земли, он ограничен большим ледяным рифом. Проникнуть туда никто не может", - говорил ранее Свиридов "Первому каналу".

Он убежден, что Солнце, Луна и звезды крутятся над Землей-диском по плоской траектории. Также он отрицает некоторые физические законы, не вписывающиеся в теорию о плоской Земле. К примеру, Свиридов убежден в отсутствии связей приливов и отливов с влиянием лунной гравитации.

Подписчики Свиридова принялись иронизировать и оставлять едкие комментарии на этот счет.

"А смену дня и ночи как эти альтернативно одаренные объясняют?", "Плоская, но всё равно крутится", "А Луна сделана из сыра", - цитирует юзеров Ura.ru.