Авария с автобусом в Краснодарском крае сегодня: погибли 7 человек (ВИДЕО)

ДТП с автобусом на Кубани: в результате аварии пострадали более 20 человек.

Авария с автобусом на Кубани унесла жизни семи человек

Страшная авария с пассажирским автобусом произошла минувшей ночью возле города Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник около города Горячий Ключ Краснодарского края: следовавший из Абхазии в Нижний Новгород автобус King Long с паломниками на большой скорости протаранил припаркованный в попутном направлении грузовик MAN.

Согласно последней поступившей информации, в результате ДТП погибли семь человек, пострадали 24 человека. Ранее ужшкммт сообщалось о шести погибших.

"Один из пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» пассажиров автобуса скончался в Краевой клинической больнице Краснодара", - цитирует "Интерфакс" источник в оперативных службах региона.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавшим в авариибудет оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

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