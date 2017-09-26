 
TOP 10

1 СМИ узнали жуткие подробности дела о краснодарских людоедах

2 Автобус попал в ДТП на Кубани: погибли 7 человек (ВИДЕО)

3 Эксперты назвали семь причин для того, чтобы покупать рубли

4 Дипломаты РФ прокомментировали появление в США пособия по войне с Россией

5 Госдеп опроверг причастность к гибели российского генерала в Сирии

6 ИноСМИ: генерал Асапов мог погибнуть в Сирии в результате предательства

7 Появилось первое видео из квартиры семьи краснодарских людоедов

8 Дженнифер Лопес потеряла семью во время урагана в Пуэрто-Рико

9 Глава Всемирной федерации бодибилдинга умер после боя с видеоблогером

10 Известная немецкая модель устроила откровенную фотосессию в постели с "Меркель" (ФОТО, ВИДЕО)

Новости наших партнеров

Авария с автобусом в Краснодарском крае сегодня: погибли 7 человек (ВИДЕО)

Опубликовано 26.09.17 08:44 Авария с автобусом в Краснодарском крае сегодня: погибли 7 человек (ВИДЕО)

ДТП с автобусом на Кубани: в результате аварии пострадали более 20 человек.

Авария с автобусом на Кубани унесла жизни семи человек

Страшная авария с пассажирским автобусом произошла минувшей ночью возле города Инцидент произошел в ночь с понедельника на вторник около города Горячий Ключ Краснодарского края: следовавший из Абхазии в Нижний Новгород автобус King Long с паломниками на большой скорости протаранил припаркованный в попутном направлении грузовик MAN.

Согласно последней поступившей информации, в результате ДТП погибли семь человек, пострадали 24 человека. Ранее ужшкммт сообщалось о шести погибших.

"Один из пострадавших в ДТП на трассе М-4 «Дон» пассажиров автобуса скончался в Краевой клинической больнице Краснодара", - цитирует "Интерфакс" источник в оперативных службах региона.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, пострадавшим в авариибудет оказана вся необходимая медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная.

Авария с автобусом в Краснодарском крае сегодня ВИДЕО
Другие материалы по этой теме

Жертвами ДТП под Курском стали шесть человек

В Баварии сгорел автобус с туристами: неизвестна судьба 18 пассажиров (ВИДЕО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга