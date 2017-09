Пользователи соцсетей активно обсуждают недавний резкий выпад лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес президента США Дональда Трампа. В своем заявлении глава Северной Кореи назвал американского коллегу "психованным выжившим из ума стариком", причем в официальном переводе на английский значилось незнакомое американцам слово dotard, взволновавшее пользователей, пишет Lenta.ru.

Выяснилось, что многие даже не подозревали о существовании этого слова, пока не выяснили его значение - "дряхлый старикашка" или "выживший из ужшкммт ума старик".

Юзеров восхитил тот факт, что в КНДР употребили слово, заставившее носителей английского языка открыть словарь.

Everyone on Twitter



- OMG HE CALLED TRUMP A #dotard



- Is that a word?



- Wait...is that a real word?



- *looks up word*



- HE IS A DOTARD!