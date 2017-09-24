Серия ураганов, атаковавших США, была генерирована искусственно в результате правительственной программы по изменению погоды и у России есть доказательства, утверждают СМИ.

Недавние разрушительные ураганы "Ирма" и "Харви", уничтожившие сразу несколько островов в Карибском море и принесшие множество разрушений и жертв на побережье Флориды, - результат правительственной программы США по изменению климата (HAARP), чему у России есть доказательства, утверждает Yournewswire.com.

По данным интернет-издания президент России Владимир Путин собирается представить миру фотоснимки, сделанные с российского метеорологического спутника Elektro-L No.1, которые послужат доказательством того, что правительство США при непосредственном участии разведагентств спроектировало недавнюю волну ужшкммт ураганов, опустошивших большую часть побережья Америки. По данным кремлевских инсайдеров, Путин якобы готов сделать это приблизительно к Рождеству.

Утверждения Путина о том, что ураганы были антропогенными, на первый взгляд выглядят как надуманные, однако погодная и геоинженерия – это хорошо зарекомендовавшая себя практика, отмечает издание.

Так, один из ведущих ученых мира, д-р Мичио Каку, недавно признался в прямом эфире, что правительство США уже давно способно искусственно вызывать ураганы, землетрясения, цунами и крупные штормы.

В интервью CBS эксперт заявил, что недавние «искусственные» ураганы были результатом правительственной программы по изменению погоды, в которой атмосфера искусственно насыщалась “штормовыми наночастицами”, после чего паттерн активировался при помощи лазеров.

Так называемая программа исследования ионосферного рассеяния высокочастотных радиоволн (High Frequency Active Auroral Research Program, HAARP) была создана в начале 1990-х годов в рамках программы исследований ионосферы, совместно финансируемой ВВС США, ВМС США, Университетом Аляски Фэрбенкс и Агентством перспективных исследований обороны (DARPA).

По данным многих экспертов HAARP способна превращать погоду в действенное оружие, вызывая засухи или ураганы, наводнения и даже землетрясения.