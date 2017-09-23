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Стали известны результаты ДНК-теста на отцовство Андрея Губина (ВИДЕО)

Опубликовано 23.09.17 19:04 Стали известны результаты ДНК-теста на отцовство Андрея Губина (ВИДЕО)

Результаты теста, призванные ответить на вопрос, является ли 21-летний Максим Кваснюк внебрачным сыном Губина, были озвучены в эфире программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на НТВ.

В очередном выпуске программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой, которая выходит на канале НТВ, разрешилась интрига последних дней, связанная с внебрачным сыном популярного певца начала 2000-х Андрея Губина.

Как уже сообщал Topnews, в студии программы певец согласился пройти ДНК-тест в связи с тем, что у него якобы объявился 21-летний внебрачный сын по имени Максим Кваснюк, заявивший, что Андрей Губин приходится ему родным отцом.

Сам певец отказывался признавать внебрачного сына, хотя и признавался, что ужшкммт у него были сексуальные связи с поклонницами.

"У меня были романы с фанатками. Сложно не открыть дверь в гостинице, если к тебе девушка туда скребется", – откровенно рассказал Кудрявцевой артист.

Но как выяснилось, 43-летний певец к своим годам пока не успел обзавестись ни семьей, ни детьми, даже внебрачными.

Прямо в студии у Губина были взяты пробы слюны для соотвествующего ДНК-теста, который в итоге показал, что объявившийся "сын" таковым не является.

Результаты теста Лера Кудрявцева торжественно объявила в конце программы, попросив журналистов больше не эксплуатировать эту тему.

"Секрет на миллион" с Андреем Губиным. Эфир от 23.09.2017. ВИДЕО
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