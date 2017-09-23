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Европейские ученые: гомеопатия опасна для человека

Опубликовано 23.09.17 09:55 Европейские ученые: гомеопатия опасна для человека

Европейские ученые официально отделили гомеопатию от медицины.

Совет европейских академий наук, объединяющий специалистов из академий стран-членов Европейского союза, не только поставил под сомнение эффективность гомеопатических препаратов, но также отметил вред от их рекламы и распространения, передает ТАСС.

Такой вывод основан на результатах проведенных ранее исследований, научных трудах, опубликованных авторитетными организациями, и парламентских отчетов стран-членов ЕС.

"На сегодняшний день нет известных науке ужшкммт заболеваний, при лечении которых можно было бы смело утверждать, что эффективность гомеопатических препаратов выше, чем при применении плацебо", - говорится в докладе ученых.

В материалах, в частности, приводится выдержка из отчета британского парламента. В нем подтверждается, что «системный обзор и мета-анализ окончательно показал, что гомеопатические продукты лечат никак не эффективнее, чем плацебо», отмечает Мир24.

Важным пунктом сообщения европейских академиков стало утверждение о прямом вреде, который наносит гомеопатия людям.

«Использование гомеопатических средств пациентом может препятствовать поиску более подходящего, доказательно обоснованного медицинского лечения», - сказано в документе.
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