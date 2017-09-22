 
TOP 10

1 Появилось новое ВИДЕО драки с пауэрлифтером Драчевым в Хабаровске

2 Бывший муж Натальи Юнниковой рассказал, что случилось со звездой "Возвращения Мухтара"

3 С памятника Калашникову спилили фрагмент с чертежом немецкого автомата (ВИДЕО)

4 В США вечерний телеэфир прервало экстренное сообщение о конце света

5 "Сумасшедшего старика мы будем укращать огнем": Ким Чен Ын счел заявление Трампа объявлением войны

6 "Дедушка, когда деньги вернешь?": в конфликт родителей Фриске с Шепелевым втянули сына певицы

7 Кабаева произвела фурор на юбилее Кобзона. Юбиляра со сцены поздравил Путин (ВИДЕО)

8 Подруга Веры Глаголевой раскрыла неизвестные подробности о болезни актрисы

9 В Англии сняли на ВИДЕО кружение светящихся НЛО

10 После урагана "Ирма" в районе Бермудского треугольника "всплыл" таинственный остров

Новости наших партнеров

С памятника Калашникову спилили фрагмент с чертежом немецкого автомата

Опубликовано 22.09.17 19:55 С памятника Калашникову спилили фрагмент с чертежом немецкого автомата

По словам автор скульптуры Салавата Щербакова, впоследствии на этот участок будет нанесена новая гравировка.

В Москве прошел демонтаж фрагмента таблички на памятнике легендарному оружейнику Михаилу Калашникову, на которой пользователи сети увидели чертеж немецкого автомата времен Второй Мировой войны.

По словам автор скульптуры Салавата Щербакова, впоследствии на этот участок будет нанесена новая гравировка.

Напомним, необычную деталь обнаружил бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок.

В свою очередь Щербаков отметил, что политического контекста в этом нет, а появление немецкой винтовки ужшкммт всего лишь ошибка.

Меж тем в концерне «Калашников»  прокомментировали ищданию РБК появление на установленном в Москве памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову схемы немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, разработанной в нацистской Германии.

«Мы готовы оказать всю необходимую поддержку и техническую консультацию. Специалисты концерна «Калашников» не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов», — сообщила РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Ранее в сети разгорелось бурное обсуждение установленного в Москве памятника конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову. Пользователи обнаружили, что на чертежах использовано изображение немецкой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44).
Другие материалы по этой теме

После скандала в Сети с памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата

"За это надо бить, больно и прилюдно": на памятнике Калашникову нашли позорный ляп (ФОТО)

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга