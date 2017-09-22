С памятника Калашникову спилили фрагмент с чертежом немецкого автомата

По словам автор скульптуры Салавата Щербакова, впоследствии на этот участок будет нанесена новая гравировка.

В Москве прошел демонтаж фрагмента таблички на памятнике легендарному оружейнику Михаилу Калашникову, на которой пользователи сети увидели чертеж немецкого автомата времен Второй Мировой войны.

По словам автор скульптуры Салавата Щербакова, впоследствии на этот участок будет нанесена новая гравировка.

Напомним, необычную деталь обнаружил бывший сотрудник Центрального музея Великой Отечественной войны Юрий Пашолок.

В свою очередь Щербаков отметил, что политического контекста в этом нет, а появление немецкой винтовки ужшкммт всего лишь ошибка.

Меж тем в концерне «Калашников» прокомментировали ищданию РБК появление на установленном в Москве памятнике советскому оружейнику Михаилу Калашникову схемы немецкой штурмовой винтовки Sturmgewehr 44, разработанной в нацистской Германии.

«Мы готовы оказать всю необходимую поддержку и техническую консультацию. Специалисты концерна «Калашников» не осуществляли авторский надзор скульптурной композиции и не привлекались в качестве консультантов», — сообщила РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

Ранее в сети разгорелось бурное обсуждение установленного в Москве памятника конструктору-оружейнику Михаилу Калашникову. Пользователи обнаружили, что на чертежах использовано изображение немецкой винтовки StG 44 (Sturmgewehr 44).