После скандала в Сети с памятника Калашникову уберут схему немецкого автомата

Такое решение приняло Российское военно-историческое общество.

Представители Российского военно-исторического общества приняли решение убрать с памятника Михаилу Калашникову в центре Москвы схему немецкого автомата StG 44, о ляпе с которым накануне сообщили СМИ.

По словам исполнительного директора РВИО Владислава Кононова, скульптор Салават Щербаков вместе со своим подмастерье "что-то напутали". Отмечается, что к самой скульптуре РВИО предъявляло требование лишь по тому оружию, которое Михаил Калашников держит в руках - автомат его собственной конструкции.

"Это очень маленькая фоновая вещь. Я даже удивляюсь, как ее разглядели. Мы ее ужшкммт брали из источников. И там, где мы ее брали, написано "Автомат Калашникова". Что-то из Интернета", - цитирует Щербакова РБК.

В свою очередь, Кононов подчеркнул, что ошибка лишь подчеркивает, как сильно автомат Калашникова отличается от StG 44, и в этой связи обвинять Калашникова в заимствовании конструкции немецкого оружия "категорически неверно".

"Благодаря этой ошибке скульптора развеян окончательно распространенный миф о том, что Калашников заимствовал идеи своего стрелкового оружия у иностранных своих коллег, в частности - у Шмайссера", - приводит слова Кононова РИА Новости.

"Мы указали на это скульптору Салавату Щербакову. Он находится на месте и собирается эту плиту демонтировать, поскольку действительно он и его подмастерье что-то напутали. Важно понимать, что военно-историческое общество является заказчиком памятника, и у нас пожелание к оружию было только одно — к той модели автомата, которую держит в руках Михаил Тимофеевич. Все остальное — полет творческой фантазии скульптора и его помощников, поэтому пусть разбираются, они сейчас будут исправлять эту ошибку", - добавил он.